Ferlaino è pro Allegri: “Un allenatore oggi deve anche gestire, due vittorie basteranno a convincersi”

Alla Gazzetta: "È uno che è abituato a vincere. Qui al Napoli c’è una squadra che ha dei valori molto forti. Risultatista? E vi sembra poco".

Ferlaino appoggia la scelta di puntare su Allegri

L’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino, intervistato dalla Gazzetta dello Sport (a firma Antonio Giordano), ha parlato dell’arrivo di Max Allegri sulla panchina azzurra per sostituire Antonio Conte.

Ferlaino appoggia la scelta del presidente Aurelio De Laurentiis di affidare il Napoli a un allenatore esperto, con forte personalità e che ha vinto tanto in Italia:

“Per me la storia degli uomini conta e la sua parla chiaro: ha vinto scudetti e coppe, è arrivato in finali di Champions, ha allenato grandi giocatori e quindi sa come comportarsi. Un allenatore oggi deve pure gestire. E lui mi pare abbia la personalità giusta. E poi, due vittorie basteranno a convincersi. I successi finiscono per mettere sempre d’accordo“.

Con il Milan quest’anno il tecnico ha fallito

In questa stagione il Milan disputava una sola competizione, ma Allegri non è riuscito a centrare la qualificazione in Champions, scivolando al quinto posto dopo la sconfitta all’ultima giornata 2-1 col Cagliari. Ferlaino ha commentato:

“È uno che è abituato a vincere, però può capitare che si perda. Fa male, ma si prende atto di quel che è capitato e si guarda avanti. Con fiducia, con ottimismo ma anche con la necessaria competenza. E qui al Napoli ce n’è, come raccontano gli ultimi tempi. E c’è una squadra che ha dei valori molto forti, come sottolineato con Conte, con il quarto titolo, con questo secondo posto che vale l’Europa che conta“.

Sull’etichetta del risultatista, l’ex presidente del Napoli non ha dubbi: conta vincere. E dichiara:

“Risultatista? E vi sembra poco. Lotta per gli scudetti sistematicamente o per la qualificazione in Champions. Non mi sembrano dettagli“.