Flamini: “Milan? Alle spalle di Allegri non c’è stato un progetto chiaro”

Non è che "il pesce puzza dalla testa" vale solo quando fa comodo a Napoli. Alla Gazzetta ricorda lo scudetto del 2011: "Alle­gri riuscì a esal­tare uno spo­glia­toio pieno di grandi gio­ca­tori e det­tare una linea vin­cente"

122 presenze, 8 gol e 2 trofei (uno scudetto, quello di Allegri, e una Supercoppa) vinti col Milan. Era un Milan diverso, che stava già iniziando ad abbandonare quel grandeur che aveva caratterizzato l’epopea berlusconiana, ma che riusciva ancora comunque a difendersi. Di quel Milan non restano che le braci, tra una dirigenza comica ed eternamente in conflitto e continui reset che rendono ogni anno l’anno zero. Allegri quante colpe poteva avere, se è vero che il pesce puzza dalla testa? Questo, in termini diversi, il concetto espresso da Flamini alla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Flamini

Si parte dallo scudetto del 2011:

“Ave­vamo una squa­dra di cam­pioni: Pato, Ibra­hi­mo­vic, Thiago Silva. Il segreto fu il gruppo. Alle­gri riuscì a esal­tare uno spo­glia­toio pieno di grandi gio­ca­tori e det­tare una linea vin­cente, forse quella che è man­cata in que­sta sta­gione.”

Che idea si è fatto sul fal­li­mento del Milan di quest’anno?

“Non vivo lo spo­glia­toio, non posso saperlo. Penso che per un alle­na­tore sia fon­da­men­tale tro­vare le parole giu­ste per far scen­dere in campo una squa­dra pronta a but­tarsi nel fuoco per lui. E alle spalle deve avere anche un pro­getto chiaro. Que­sto penso sia venuto meno.”

Un con­si­glio per ripar­tire?

“Una pro­prietà forte, come nelle grandi aziende: per­sone giu­ste, com­pe­tenti e capaci di coor­di­narsi nel lavoro. E che amino il Milan.”

Sul Como e il fallimento dell’Italia

Un’impresa l’ha fatta anche il suo amico Fabre­gas.

“Sono fiero di Cesc. Il Como è una bella sto­ria, basata su idee e pro­getti chiari. La squa­dra non ha biso­gno di pri­me­donne: Cesc è molto alli­neato con la pro­prietà. Gli auguro il meglio.”