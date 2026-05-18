Fenerbahçe, i milioni turchi chiamano Maldini. E lui vuole portarsi Antonio Conte (o Pioli)

Nel calcio le telenovele si risolvono spesso incrociando i destini e, soprattutto, aprendo i portafogli. E a quanto pare, l’ennesima puntata sull’enigma del futuro di Antonio Conte potrebbe clamorosamente spostarsi in Turchia.

Fenerbahçe milionario

Come riportato da Tuttomercatoweb, il Fenerbahçe ha deciso di fare sul serio. Stanco di guardare il Galatasaray dettare legge in campionato, il presidente Hakan Safi ha in mente un progetto tecnico ambizioso per spazzare via l’egemonia dei rivali. L’idea è affidare le chiavi del club a Paolo Maldini. L’ex dirigente del Milan avrebbe già avviato i primi contatti per assumere il ruolo di direttore sportivo sulle sponde del Bosforo. Niente romanticismi, solo affari e linee guida aziendali già in fase di discussione.

Il primo punto all’ordine del giorno dell’agenda Maldini, manco a dirlo, è la scelta dell’allenatore. La priorità assoluta. L’ex milanista ha messo sul tavolo due profili di altissimo livello, entrambi ben noti al nostro campionato. Da un lato c’è la scelta logica e di comfort: Stefano Pioli, con cui ha già condiviso e vinto lo scudetto rossonero del 2022.

Conte in Turchia, è possibile?

La vera suggestione lanciata da Tmw, però, porta dritta in casa Napoli. L’altro nome in cima alla lista dei desideri turchi è infatti quello di Antonio Conte. L’attuale tecnico azzurro, al centro di continue e incontrollate voci su un suo possibile addio a fine stagione, rappresenterebbe per il club di Istanbul la soluzione di rottura, l’uomo perfetto per imprimere istantaneamente mentalità e competitività alla squadra.

Al netto di un contratto pesantissimo ancora in essere con Aurelio De Laurentiis, alla girandola delle destinazioni si aggiunge ufficialmente anche la rotta turca. Maldini tenta il blitz, forte di un progetto (e di un budget) che si preannuncia faraonico. Staremo a vedere se qualcuno, da Castel Volturno, avrà voglia di ascoltare queste sirene.