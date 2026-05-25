È Conte la prima idea del Milan (Cronache)

Cardinale sta pensando a un allenatore che si prenda responsabilità. Resta il tema della convivenza con Ibrahimović, che già in passato ha preferito profili diversi e avrebbe altre idee.

Antonio Conte ha lasciato il Napoli dopo due stagioni, mentre Max Allegri non è riuscito a centrare la qualificazione in Champions League con il Milan, dunque andrà via salvo clamorose sorprese. Il destino dell’ex tecnico azzurro e dei rossoneri potrebbe però incrociarsi quest’estate.

Conte seguito dal Milan

La rifondazione del Milan partirà da Conte? Parrebbe di sì, almeno stando a quel che scrive Cronache di Spogliatoio. Che scrive sui social:

Antonio Conte è la prima idea del Milan per la prossima stagione. In società sarà rivoluzione e Gerry Cardinale sta pensando a un allenatore in grado di accentrare su di sé le responsabilità. Resta il tema della convivenza con Zlatan Ibrahimović, che già in passato ha preferito profili diversi e avrebbe altre idee: per poter portare avanti l’idea servirà chiarezza su questo punto.

Antonio Conte è la prima idea del Milan per la prossima stagione. In società sarà rivoluzione e Gerry Cardinale sta pensando a un allenatore in grado di accentrare su di sé le responsabilità. Resta il tema della convivenza con Zlatan Ibrahimović, che già in passato ha preferito… pic.twitter.com/AjgIvuZQQq — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) May 25, 2026

Chiaramente va risolto il problema convivenza con Ibrahimovic. Antonio Conte non è tipo da accettare convivenze forzate, orami abbiamo imparato a conoscerlo. Di certo il Milan andrebbe benissimo perché si tratterebbe di ricostruire. E nelle ricostruzioni Conte è il numero uno.