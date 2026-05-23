De Laurentiis non vuole vendere il Napoli agli americani, il Nyt racconta la trattativa

Aurelio De Laurentiis ha ricevuto un’offerta pari a circa 2 miliardi di euro per acquistare il Napoli, da parte del consorzio americano Ugp (Underdog Global Partners). Per il momento il presidente azzurro ha rifiutato l’offerta, ma gli americani sono pronti a rilanciare e vorrebbero continuare la trattativa; lo scorso maggio hanno acquisito una quota del Napoli Basket e sono proprietari di maggioranza del Campobasso.

Il consorzio americano non si arrende per rilevare il Napoli di De Laurentiis

Scrive Athletic la costola sportiva del New York Times:

Il Napoli non è in vendita, ma questa posizione non ha scoraggiato Ugp e i suoi finanziatori dal continuare le trattative, iniziate sei mesi fa, per rilevare il club. Ugp non è nuova agli investimenti nello sport italiano: è infatti proprietaria di maggioranza del Campobasso, club di Serie C. Lo scorso maggio ha inoltre acquisito una quota di controllo del Napoli Basket.

Come nel piano di RedBird per il Milan, il consorzio guidato da Ugp intende candidarsi per ottenere una franchigia Nba Europe in vista del lancio della nuova lega previsto per il 2027. In questo scenario, la Ssc Napoli e il Napoli Basket diventerebbero parte di un’unica operazione multi-sportiva. La proposta del consorzio comprende anche un impegno a investire nelle infrastrutture. Questo include un’offerta per privatizzare e riqualificare lo stadio Diego Armando Maradona.

Le trattative, come riportato dal portale statunitense, si sono arenate su alcuni punti critici evidenziati dal patron Aurelio De Laurentiis:

Tuttavia, Ugp spera di rilanciare i negoziati. Se De Laurentiis dovesse accettare l’offerta, realizzerebbe una delle maggiori plusvalenze nella storia dello sport, avendo acquistato il Napoli per meno del 2% della cifra proposta da Ugp. Il consorzio ha dichiarato in una nota “Non commentiamo voci o speculazioni”.

Nel caso in cui Ugp riuscisse a convincere De Laurentiis a vendere, si tratterebbe dell’ennesimo ingresso di una proprietà americana in Serie A; attualmente undici club di Serie A sono di proprietà straniera, nove dei quali nordamericani.