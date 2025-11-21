Gli americani investono anche nel Cagliari: Praxis Capital Management entra nel capitale rossoblù (Ansa)

Il Cagliari accoglie investitori americani guidati da Maurizio Fiori, rafforzando il capitale e puntando su sviluppo dello stadio, crescita del club e consolidamento della gestione di Giulini.

Scrive Ansa:

“Gli americani entrano nel pacchetto azionario del Cagliari, un’altra squadra di Serie A che ha solleticato gli interessi di investitori a stelle e strisce. La firma è arrivata oggi, dopo trattative e contatti rimasti finora sotto traccia.

Il presidente del club sardo rimane Tommaso Giulini, ma i nuovi soci dagli Stati Uniti hanno acquisito quote consistenti. L’ingresso nel capitale sociale rossoblù è di un gruppo di investitori americani che fa riferimento a Maurizio Fiori, sardo di origine e amministratore delegato di Praxis Capital Management”.

Riporta Ansa:

“L’operazione, si legge in una nota del Cagliari, nasce dalla condivisione di una visione strategica di medio-lungo periodo con l’obiettivo di supportare lo sviluppo del nuovo stadio e, più in generale, la crescita e il rafforzamento strutturale del Cagliari Calcio. Il presidente Giulini, precisa il club, manterrà il controllo e la guida operativa, affiancato da un partner internazionale in grado di contribuire con competenze e un network globale, rafforzando il percorso di consolidamento e innovazione già avviato”.

«Accogliere Maurizio e il suo gruppo di investitori – dichiara Giulini – rafforza i nostri piani futuri e conferma il potenziale globale del nostro club. La loro visione, unita all’esperienza e al rispetto per le nostre tradizioni, li rende partner ideali per costruire insieme il Cagliari del futuro».

«Da sardo che è cresciuto andando allo stadio a ogni partita insieme a mio nonno, è per me un onore poter affiancare Tommaso nella custodia di questa istituzione così amata e contribuire a scrivere il prossimo capitolo della sua storia», afferma Fiori.

Dopo la firma di oggi ci sarà il closing, quindi la presentazione dell’investitore, dopo le necessarie approvazioni regolamentari.