De Bruyne verso il forfait contro il Bologna, giocherà Giovane

Stasera, contro le maglie larghe della difesa di Italiano, il brasiliano e Hojlund hanno l'opportunità di rompere il digiuno di gol.

Kevin De Bruyne pare che non ce la faccia per stasera, terzultima di campionato, contro il Bologna.

Anzi ora è ufficiale: out per ferita all’arcata sopraccigliare destra durante la rifinitura (qui le formazioni ufficiali).

Si gioca al Maradona alle 20.45. Lo scrive anche Sky Sport 24. Purtroppo non possiamo dire che sia una grande perdita per il Napoli visto il rendimento medio del belga al Napoli. Invero modesto. Decisamente insufficiente. Non parliamo nemmeno del rapporto qualità/prezzo altrimenti ci viene da piangere. Fatto sta che De Bruyne non giocherà e Conte darà un’altra occasione a Giovane per mettersi in mostra.

Hojlund romperà il digiuno contro la difesa allegra di Italiano?

Fin qui brasiliano ex Verona non ha dato motivi per essere felici dell’acquisto. A pallone sa giocare però di lui è visto pochino. Le qualità ci sono, è indubbio. Giocare contro il Bologna di Italiano potrebbe aiutarlo. Le maglie della difesa sono larghe, slabbrate. Una buona occasione per lui e anche per Hojlund. Se non rompe il digiuno contro il Bologna, allora quando?

È nu juorno buono. Sia per Hojlund sia per Giovane. Le occasioni vanno colte al volo.