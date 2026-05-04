De Bruyne e Lang idee (sbagliate) di Manna

È l’ora dei bilanci e delle assunzioni di responsabilità. Si avvicina la fine del campionato, il Napoli con ogni probabilità arriverà secondo. Un piazzamento che non può essere messo in discussione pur se dopo una campagna acquisti che era stata dipinta come trionfale ma che in realtà è stata a nostro avviso disastrosa. È l’ora di bilanci perché Conte e De Laurentiis dovranno vedersi e stabilire se e come andare avanti. Ol tecnico ha ancora un anno di. contratto e otto milioni netti. Difficilmente se ne andrà così, rinunciando a tutto. Le cronache sorvolano su quest’aspetto che invece è il nodo della vicenda. Poi è chiaro che i diretti interessati dicono la solita enorme bugia che il punto non sono i soldi, invece sono proprio quelli il centro della trattativa. E poiché sono tanti, stanno lì in mezzo come i faraglioni.

De Bruyne è parso tutto l’anno un ex giocatore

Poi, però, bisognerà capire di chi sono le responsabilità di questo sciagurato mercato. Ne scrive Marco Azzi su Repubblica.

Qualche acquisto l’ha sbagliato il club (in primis quelli di De Bruyne e Lang, due idee del ds Giovanni Manna), per Lucca e Beukema c’è stata invece la corresponsabilità dell’allenatore. Ma c’era la necessità di rimpolpare anche numericamente l’organico ed era quasi fisiologico che non tutte le ciambelle venissero col buco, con 11 nuovi arrivati.

Di De Bruyne si sapeva che fosse un’idea del ds, del resto se ne vantava a inizio stagione, gongolava nelle interviste. Sembrava un grande colpo. Sembrava, appunto. In realtà De Bruyne si è comportato tutto l’anno come un ex giocatore. È un lusso che questo Napoli non può permettersi. Lucca e Beukema sono stati voluti anche dal tecnico. Ricordiamo i suoi elogi a Lucca dopo Napoli-Udinese dello scorso anno. Lucca è stato irrilevante. E Beukema francamente si è attestato notevolmente lontano dalla sufficienza.