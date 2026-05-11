Napoli-Bologna: De Bruyne ko per ferita all’arcata sopraccigliare, gioca Giovane
Formazioni ufficiali. Kdb si è procurato la ferita nel corso della rifinitura. Giocano Di Lorenzo e Gutierrez, Anguissa in panchina. Nel Bologna, Rowe in panchina. Se il Napoli vince, è aritmeticamente in Champions
Ora è ufficiale, Kevin De Bruyne non ci sarà stasera per Napoli-Bologna in programma alle 20.45 allo stadio Maradona. Il Napoli comunica che “Kevin De Bruyne non farà parte del match per un trauma contusivo, con ferita lacero-contusa all’arcata sopraccigliare destra, procuratosi nel corso della rifinitura”. Una ferita da pugili.
Al suo posto giocherà Giovane. C’è il ritorno di Di Lorenzo, il vice capitano darà Politano. In attacco anche Alisson Santos.
Anguissa in panchina con Spinazzola e Beukema.
Nel Bologna spazio a Bernardeschi, Orsolini e Castro. In panchina invece Rowe.
Se il Napoli dovesse vincere, sarebbe aritmeticamente qualificato per la prossima Champions.
Ecco le formazioni:
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; Giovane, Hojlund, Alisson Santos. Allenatore: Conte
BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Joao Mario, Helland, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Bernardeschi. Allenatore: Italiano