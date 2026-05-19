Cassano: “De Laurentiis, prendi Allegri al posto di Conte e succederà come con Garcia”

L'ex calciatore a Viva El Futbol: "Chiederei a Conte perché ha fatto il cambio Meret-Milinkovic Savic. Penso che andrà via da Napoli ed è destinato alla Nazionale, o al Milan".

L’ex calciatore Antonio Cassano ha parlato a Viva El Futbol del futuro del Napoli, concentrandosi sui meriti che dovrebbe avere Antonio Conte dopo due anni sulla panchina azzurra. E lancia anche una provocazione ad Aurelio De Laurentiis per il prossimo allenatore del Napoli.

Le parole di Cassano

Cassano dà i meriti a Conte per aver valorizzato alcuni calciatori della rosa ed essere riuscito ad arrivare al s

“Per rimanere, a Conte devi fare una squadra competitiva per vincere, anche se quest’anno l’aveva, ma per via degli infortuni… Gli chiederei: mi dici perché tanti infortuni muscolari? Non dimentichiamo che quando allena in Italia, non è mai arrivato sotto il secondo posto. Hojlund e Vergara li ha valorizzati lui, non ha avuto De Bruyne per cinque mesi, Lukaku non l’ha mai avuto, Politano l’ha reso tutta-fascia, Alisson Santos non era mai partito titolare allo Sporting Lisbona, McTominay deve baciare dove cammina. Gli chiederei perché ha fatto il cambio Meret-Milinkovic Savic. Penso che andrà via ed è destinato alla Nazionale, o al Milan“.

“Allegri al posto di Conte sarebbe un bis di Garcia”

L’ex calciatore ha poi fatto una richiesta ironica al patron Aurelio De Laurentiis, proponendo Max Allegri come sostituto di Conte; secondo Cassano, sarebbe un fallimento come lo è stato Rudi Garcia nel post-terzo scudetto:

“Ripartire con uno come Rudi Garcia… lì è stato un fallimento totale. Consiglierei a De Laurentiis di andare a prendere Allegri, voglio vedere che cosa viene fuori e che inferno passa. In bocca al lupo chi lo prenderà. De Laurentiis, fai questo miracolo, vai a prendere Allegri e fai come con Rudi Garcia, e poi ne riparliamo verso ottobre-novembre, che sarà già a Livorno“.