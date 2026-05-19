Cassano: “De Laurentiis, prendi Allegri al posto di Conte e succederà come con Garcia”

L'ex calciatore a Viva El Futbol: "Chiederei a Conte perché ha fatto il cambio Meret-Milinkovic Savic. Penso che andrà via da Napoli ed è destinato alla Nazionale, o al Milan". 

Cassano: “De Laurentiis, prendi Allegri al posto di Conte e succederà come con Garcia”

Db Milano 06/10/2019 - campionato di calcio serie A / Inter-Juventus / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Antonio Cassano

L’ex calciatore Antonio Cassano ha parlato a Viva El Futbol del futuro del Napoli, concentrandosi sui meriti che dovrebbe avere Antonio Conte dopo due anni sulla panchina azzurra. E lancia anche una provocazione ad Aurelio De Laurentiis per il prossimo allenatore del Napoli.

Le parole di Cassano

Cassano dà i meriti a Conte per aver valorizzato alcuni calciatori della rosa ed essere riuscito ad arrivare al s

Per rimanere, a Conte devi fare una squadra competitiva per vincere, anche se quest’anno l’aveva, ma per via degli infortuni… Gli chiederei: mi dici perché tanti infortuni muscolari? Non dimentichiamo che quando allena in Italia, non è mai arrivato sotto il secondo posto. Hojlund e Vergara li ha valorizzati lui, non ha avuto De Bruyne per cinque mesi, Lukaku non l’ha mai avuto, Politano l’ha reso tutta-fascia, Alisson Santos non era mai partito titolare allo Sporting Lisbona, McTominay deve baciare dove cammina. Gli chiederei perché ha fatto il cambio Meret-Milinkovic Savic. Penso che andrà via ed è destinato alla Nazionale, o al Milan“.

Antonio Conte allenatore del Napoli vincitore di uno scudetto

“Allegri al posto di Conte sarebbe un bis di Garcia”

L’ex calciatore ha poi fatto una richiesta ironica al patron Aurelio De Laurentiis, proponendo Max Allegri come sostituto di Conte; secondo Cassano, sarebbe un fallimento come lo è stato Rudi Garcia nel post-terzo scudetto:

Ripartire con uno come Rudi Garcia… lì è stato un fallimento totale. Consiglierei a De Laurentiis di andare a prendere Allegri, voglio vedere che cosa viene fuori e che inferno passa. In bocca al lupo chi lo prenderà. De Laurentiis, fai questo miracolo, vai a prendere Allegri e fai come con Rudi Garcia, e poi ne riparliamo verso ottobre-novembre, che sarà già a Livorno“.