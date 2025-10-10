Infortuni Napoli, c’è anche il fattore età: abbondano gli ultra trentenni (Repubblica)

Repubblica Napoli, con Marco Azzi, si sofferma sulla gestione degli infortunati nel Napoli e sottolinea come uno dei fattori di incidenza sia anche l’età media del gruppo azzurro che è piuttosto alta.

Scrive Repubblica:

Nel conto è stata messa anche l’età media molto alta dei campioni d’Italia, nel cui organico abbondano gli ultra trentenni: da Di Lorenzo a Rrahmani, da Politano a Spinazzola, da Anguissa a De Bruyne. I giovani sono la minoranza e con questi presupposti è quasi fisiologico che ci sia spesso affollamento in infermeria.

Gli ultimi della serie a fermarsi sono stati Lobotka e Politano, ko domenica scorsa contro il Genoa. Il forte regista slovacco ha nel Napoli un sostituto di ruolo e quasi naturale: lo scozzese Billy Gilmour. Ma all’occorrenza anche De Bruyne potrà adattarsi nelle posizione di playmaker. Non c’è invece un omologo dell’esterno della Nazionale e per Conte si renderà dunque necessario qualche adattamento. David Neres ha infatti caratteristiche più offensive, Leonardo Spinazzola più difensive. Eljif Elmas rappresenta invece una via di mezzo e non si può quindi escludere che alla fine sia lui il prescelto.

Infortuni Napoli, qualcosa non ha funzionato nella pianificazione atletica o nella gestione del recupero (Gazzetta)

Dopo l’infortunio ad Anguissa (soleo, starà fuori tre giornate), si apre la discussione sui tanti infortuni muscolari (sei) che hanno colpito il Napoli nel 2025.

Scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo:

Quella che poteva entrare nella storia come la stagione della rivoluzione contiana, rischia di diventare l’anno della maledizione del soleo.

L’infortunio di Anguissa è il quinto allo stesso muscolo soleo di questa stagione: qualcosa sulla pianificazione atletica – o nella gestione del recupero – evidentemente non ha funzionato alla perfezione e adesso Conte si ritrova nuovamente in emergenza.

A Como, almeno, si è rivisto Spinazzola, con Olivera in panchina. Ma i problemi restano. E soprattutto, resta da capire il perché di questo accanimento al soleo. Prima di Anguissa (gamba destra) era toccato due volte a Mazzocchi (sinistra a novembre, destra ora), a Politano (sinistra) a inizio 2025 e appunto a Olivera (sempre gamba sinistra). Cinque indizi che avranno sicuramente fatto scattare un campanello d’allarme su una squadra apparsa molto stanca nell’ultimo periodo.

Napoli e gli infortuni. Possono essere i carichi di lavoro, o una situazione in allenamento da rivedere (Sky)

Da Castel Volturno, l’inviato di Sky Sport Massimo Ugolini parla dell’ennesimo infortunio che ha colpito il Napoli. Questa volta si ferma Anguissa che ha subito una lesione al muscolo soleo della gamba destra. Si tratta dello stesso infortunio già sofferto da Mazzocchi e Olivera. Anche Politano ha subito un problema simile. Il centrocampista camerunense dovrà stare lontano dai campi per 3-4 settimane.