Assurdo all’italiana, la Prefettura cede alla Lega Serie A: si gioca domenica a mezzogiorno (anche Pisa-Napoli)

Vittoria su tutta la linea della Lega Serie A, la finale degli Internazionali di tennis resta alle 17. Hanno pesato le minacce ultras? Ora Sarri che farà?

Assurdo all’italiana, la Prefettura cede alla Lega Serie A: si gioca domenica a mezzogiorno (anche Pisa-Napoli)

Dc Roma 14/12/2023 - Atreju: La Via italiana / foto Domenico Cippitelli/Image nella foto: Matteo Piantedosi

L’Italia è un Paese meraviglioso (ovviamente siamo sarcastici). La Prefettura di Roma ha ceduto alla Lega Serie A e ha ritirato l’ordinanza sul derby in programma lunedì sera. Chissà se avranno pesato le minacce degli gruppi organizzati della Roma. In Italia tutto è possibile, anche adeguarsi ai voleri della tifoseria organizzata. Non sarebbe certo la prima volta. Raggiunto l’accordo davanti all’Avvocatura dello Stato.

Alle 12 di domenica si giocheranno anche Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli, Como-Parma. Genoa-Milan

Rinviata di mezz’ora la finale di tennis

Lo scrive anche Gianluca Di Marzio su X:

C’è la svolta! È arrivato l’ok della Prefettura, che ha accettato la proposta della Lega Serie A. Il derby di Roma, dunque, si disputerà all’Olimpico alle 12:00 di domenica 17 maggio 2026. Allo stesso modo, anche le partite di Napoli, Milan, Juventus e Como si svolgeranno allo stesso orario. 

Resta invece alle 17 la finale degli Internazionali di tennis.

Vedremo a questo punto se Sarri si presenterà. Aveva detto che se si fosse giocato a mezzogiorno, non si sarebbe presentato.

Qui il comunicato ufficiale.