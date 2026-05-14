Assurdo all’italiana, la Prefettura cede alla Lega Serie A: si gioca domenica a mezzogiorno (anche Pisa-Napoli)

Vittoria su tutta la linea della Lega Serie A, la finale degli Internazionali di tennis resta alle 17. Hanno pesato le minacce ultras? Ora Sarri che farà?

L’Italia è un Paese meraviglioso (ovviamente siamo sarcastici). La Prefettura di Roma ha ceduto alla Lega Serie A e ha ritirato l’ordinanza sul derby in programma lunedì sera. Chissà se avranno pesato le minacce degli gruppi organizzati della Roma. In Italia tutto è possibile, anche adeguarsi ai voleri della tifoseria organizzata. Non sarebbe certo la prima volta. Raggiunto l’accordo davanti all’Avvocatura dello Stato.

Alle 12 di domenica si giocheranno anche Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli, Como-Parma. Genoa-Milan

Rinviata di mezz’ora la finale di tennis

Lo scrive anche Gianluca Di Marzio su X:

C’è la svolta! È arrivato l’ok della Prefettura, che ha accettato la proposta della Lega Serie A. Il derby di Roma, dunque, si disputerà all’Olimpico alle 12:00 di domenica 17 maggio 2026. Allo stesso modo, anche le partite di Napoli, Milan, Juventus e Como si svolgeranno allo stesso orario.

Resta invece alle 17 la finale degli Internazionali di tennis.

Vedremo a questo punto se Sarri si presenterà. Aveva detto che se si fosse giocato a mezzogiorno, non si sarebbe presentato.

Qui il comunicato ufficiale.