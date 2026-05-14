Il Tar all’italiana sul derby: non decide, rinvia tutto all’Avvocatura dello Stato

Sempre più pastrocchio all’italiana. Il Tar decide di non decidere sull’assurdo (per noi eversivo) ricorso della Lega Serie A contro la decisione della Prefettura di Roma di far giocare il derby lunedì sera per questioni di ordine pubblico.

Ebbene il Tar del Lazio non è giunto ad alcuna conclusione. Anche perché, a nostro avviso, l’ordine pubblico non è di competenza del Tribunale amministrativo. Il Tar del Lazio ha rinviato la pratica all’avvocatura della Stato. Con l’obiettivo di invitare le parti (Prefettura e Lega di Serie A) a trovare una soluzione condivisa sulla data e sull’orario del derby di Roma e delle altre quattro partite coinvolte nella lotta per la qualificazione alla prossima Champions League.

Dalla Lega Serie A al Tar, figuraccia senza precedenti

Quindi non c’è soluzione. Una figuraccia senza precedenti.

Il calcio italiano farebbe bene a rassegnarsi che in Italia esiste uno Stato e che esistono autorità preposte a garantire l’ordine pubblico. Il calcio è uno sport, amen. La Lega Serie A un’associazione privata. È già assurdo che il ministro dell’Interno non abbia aspramente criticato la decisione del ricorso al tar. In Italia siamo tutti amici, o amichetti per dirla alla Fulvio Abbate. Prima o poi la Lega Serie ci farà sapere quando si giocheranno il derby di Roma e le altre quattro partite che interessano le squadre in zona Champions.