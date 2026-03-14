Conte e De Laurentiis, è proprio dopo una stagione come questa che si può aprire un ciclo

Primo tempo horror, nel secondo l’aiuto arriva dalla panchina stavolta. De Bruyne e McTominay cambiano volto al Napoli al posto di un Anguissa ancora lento ed Elmas confuso. Il Lecce cala e per gli azzurri arrivano 3 punti d’oro.

Nel primo tempo la gara inizia con un Lecce a ritmo stellare e un Napoli horror in difesa. Così al terzo minuto pugliesi in gol con Sybert da calcio d’angolo con la solita dormita della difesa, amnesie che abbiamo visto diverse volte quest’anno. Il Napoli accusa il colpo, in mezzo al campo faticano Gilmour e un Anguissa ancora lento. In contropiede Banda è pericoloso in un paio di occasioni. Al 17° la prima azione pericolosa per gli azzurri con Gilmour che ciabatta su assist di Alisson. I salentini, però, non accennano ad abbassare il ritmo e il centrocampo del Napoli fa fatica a stare al passo. È sempre il Lecce ad essere pericoloso nel finale di tempo con Stulic con Meret che respinge mentre in contropiede Politano tira fuori dal limite.

Nel secondo tempo subito dentro McTominay e De Bruyne per Anguissa ed Elmas. Pronti, via e Gilmour taglia per Politano che appoggia per Hojlund ed è pareggio al secondo minuto. Il Lecce accusa il colpo, Alisson inizia una serie di scorribande sulla fascia ma i pugliesi tengono ancora il campo nel primo quarto d’ora. Il brasiliano in area tira forte ma trova un Falcone pronto a respingere. Sempre da una sua azione sortisce un angolo, dal cross Politano al volo segna un gran gol un anno dopo dall’ultimo. Gli azzurri provano ancora con De Bruyne e Alisson ma manca di poco la precisione.

Menzione speciale per Gilmour. Con Anguissa ancora lento e macchinoso, perde le certezze; con Scott prende per mano il centrocampo dispensando verticalizzazioni. Kevin offre di nuovo tecnica ed esperienza ma in difesa senza Rrahmani si fatica soprattutto sulle palle ferme. Consolidare posizione Champions e un -9 dall’Inter, distanza accorciata dove iniziano a pesare gli orrori arbitrali con Verona, Parma e Atalanta. Antonio Conte può e vuole continuare il progetto come detto tra i denti a Dazn: un ciclo si può aprire proprio dopo questa stagione.