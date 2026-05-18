Anguissa al Besiktas? Ballano 5 milioni. Il Napoli fa il prezzo: a 20 milioni parte

I nuovi introiti dalla qualificazione alla Champions League permettono di accelerare le operazioni in entrata e in uscita, delineando già i contorni della rosa che verrà.

La prima grande mossa è già una certezza aritmetica. Come evidenziato da TuttoMercatoWeb, la vittoria di Pisa ha fatto scattare la prima pesantissima clausola: Rasmus Hojlund è a tutti gli effetti un giocatore del Napoli a titolo definitivo. È infatti scattato automaticamente l’obbligo di riscatto fissato a 44 milioni di euro, cifra che verrà versata nelle casse del Manchester United. Un investimento centrale per la società, che ha individuato nel danese il centravanti su cui fondare il nuovo ciclo.

Asse caldo con la Turchia per Anguissa e Lukaku

Garantito il bomber, il nodo principale per ridisegnare la squadra riguarda ora le uscite, passaggi fondamentali per alleggerire il monte ingaggi. Il nome più caldo in questo senso è quello di Frank Zambo Anguissa. Sulle sue tracce c’è il Besiktas, che ha già recapitato un’offerta da circa 15 milioni di euro. Il club azzurro fissa l’asticella a 20 milioni, ma la distanza non è incolmabile e le parti lavoreranno nelle prossime settimane per trovare la quadra.

Sirene turche anche per Romelu Lukaku: diversi club del campionato stanno monitorando la situazione del belga, che potrebbe clamorosamente lasciare l’Italia. Al momento, però, il giocatore ha messo tutto in stand-by per concentrarsi sugli impegni con la propria Nazionale.

Zeballos e l’operazione Khalaili

Parallelamente alle cessioni, la dirigenza continua a muoversi con decisione sui giovani talenti offensivi. Restano vivissimi i contatti per Exequiel Zeballos, gioiello del Boca Juniors considerato il profilo ideale per rinforzare il reparto avanzato.

L’attenzione massima, tuttavia, è rivolta ad Anan Khalaili. Sul promettente esterno offensivo classe 2004 il Napoli è in forte pressing: l’obiettivo è bruciare la concorrenza e chiudere a breve un’operazione complessiva che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.