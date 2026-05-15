Atta può essere l’erede di Anguissa? Il Napoli ci crede ma l’Udinese vuole 40 milioni

Sono troppi. Classe 2003, è cresciuto tra Rennes e Metz; i friulani lo hanno acquistato per 8 milioni. Ha segnato 6 gol e fornito 4 assist in 32 presenze tra Serie A e Coppa Italia

Con Frank Zambo Anguissa sempre più lontano da Napoli (nonostante i numeri delle sue prestazioni siano buoni), gli azzurri hanno puntato Arthur Atta, centrocampista classe 2003 dell’Udinese che quest’anno è diventato una delle rivelazioni della Serie A.

La carriera di Atta, dalla Ligue 2 all’approdo all’Udinese

Già la scorsa stagione Atta militava nel club friulano, ma non si era messo in mostra come quest’anno, anche perché era spesso un subentrato. Può giocare in tutti i ruoli del centrocampo, anche se la mezz’ala è quello che gli si addice meglio. Con la sua fisicità (189 cm, peso 79 kg) riesce a giganteggiare nel centrocampo dell’Udinese e ad essere uno dei calciatori a recuperare più palloni. Nelle statistiche riportate da One Versus One, ha il 77% di precisione nei passaggi e ha vinto 113 duelli a terra finora in campionato (Anguissa 39, anche se ha giocato dodici partite in meno).

Ha segnato 6 gol e fornito 4 assist in 32 presenze finora, tra Serie A e Coppa Italia. E’ cresciuto tra le giovanili del Rennes e quelle del Metz, esordendo in prima squadra il 26 dicembre 2022, in Ligue 2 (Serie B francese). Il suo primo contratto professionistico l’ha firmato pochi mesi dopo, proprio con il Metz (43 presenze, 2 gol). L’Udinese lo ha poi acquistato l’estate del 2024 in prestito con diritto di riscatto per 8 milioni.

I friulani vogliono 40 milioni dal Napoli

Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport ha scritto stamani:

Atta sta vivendo la sua stagione accecante con l’Udinese, mostrando grandi qualità tecniche: ha una quotazione di quaranta milioni – dunque fuori budget – però tra amici quali sono De Laurentiis e Pozzo si fa in fretta a trovare una via di mezzo.

Per gli azzurri Atta rappresenterebbe il sostituto naturale di Anguissa, che porterebbe un ringiovanimento del centrocampo ma anche un cambio di guardia importante; il camerunense era infatti considerato uno dei “senatori” a Napoli, ha vinto due scudetti, indossa la maglia azzurra dal 2021. Ma ha otto anni in più di Atta, il prossimo 16 novembre compirà 31 anni e ha un contratto in scadenza con il Napoli nel 2027. Per non rischiare di perderlo a parametro zero, gli azzurri potrebbero optare di venderlo quest’estate.