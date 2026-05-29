Allegri per il Napoli si è ridotto lo stipendio a 4-4,5 milioni più bonus

Il Corsera racconta che al tecnico questo Napoli piace. Valorizzerà Lang e sul mercato cerca un centrocampista se Anguissa parte (e partirà), un esterno e un vice Hojlund.

Massimiliano Allegri e il Napoli, una lunga storia d’amore. O quantomeno un lungo inseguimento. Durato sette anni, per la precisione. Come ricorda il Corriere della sera con Monica Scozzafava (in un pezzo a doppia firma con Monica Colombo l’autrice di scoop notevoli sul clima che si è respirato el Milan: dalla lite al ristorante tra Allegri e Ibra, alla mancata esultanza dei dirigenti al gol di Saelemaekers in Milan-Cagliari).

Ma torniamo a casa nostra.

Allegri e De Laurentiis si piacciono e si inseguono da sette anni

Ricorda il Corriere della Sera che Allegri e De Laurentiis è dal 2019 che si piacciono, si rincorrono, si inseguono.

“L’addio di Conte ha aperto un’autostrada, come fosse: insieme ora o mai più”.

Ieri Allegri è stato formalmente licenziato dal Milan e ieri è rientrato nel calcio italiano (e non solo) dalla porta principale. Rovinando la giornata, diremmo la vita, a quegli opinionisti che da tempo vogliono vederlo calcisticamente morto. Un odio e un livore francamente incomprensibili.

Il Corriere della Sera scrive che ad Allegri il Napoli piace e molto.

“Allegri conosce bene la squadra che dovrà allenare, gli piace e non ha pretese eccessive sul mercato: un centrocampista se Anguissa parte (e partirà), un esterno e un vice Hojlund. Proverà a valorizzare alcuni acquisti della scorsa estate (Lang su tutti) che con Conte non avevano trovato un’intesa”.

De Laurentiis crede alla coincidenze, fu lui a sostituire Conte alla Juventus

Al posto di Anguissa vorrebbe portare a Napoli il suo pupillo Rabiot. sarebbe un colpaccio.

Scrive anche che De Laurentiis un po’ ci crede alla coincidenze, al fatto che fu lui a sostituire Conte alla Juventus vincendo cinque scudetti di fila e giocando due finali di Champiosn.

Poi l’aspetto economico, non meno sorprendente della decisione del presidente del Napoli.

“L’accordo: un biennale, vanno limate le cifre (si dice 4 -4,5 milioni più bonus), serve però che formalmente ci sia la risoluzione di Allegri col Milan. Se ne riparlerà all’inizio della prossima settimana, quando i legali di Max troveranno la quadra con il club per la buonuscita, visto che il club rossonero risparmia 10 milioni, (dopo il cda di ieri, è il presidente Scaroni ad avere ora il potere di firma)”.