Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli: per lui biennale da 5 milioni a stagione
Lo confermano Romano col suo Here we go e Di Marzio: "Firmerà un biennale". Romano: "Il presidente De Laurentiis e il direttore Manna volevano entrambi l’ex allenatore del Milan.
Alla fine, dopo la virata improvvisa del pomeriggio, Aurelio De Laurentiis ha sciolto le riserve: Max Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli.
Napoli, Allegri per la panchina
Riporta Romano:
“Massimiliano Allegri nuovo allenatore del Napoli, ci siamo! L’ex manager del Milan accetta tutte le condizioni offerte dal Napoli e firmerà a breve. Affare fatto”
Poi specifica:
“𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎! 𝐌𝐀𝐗 𝐀𝐋𝐋𝐄𝐆𝐑𝐈 𝐀𝐂𝐂𝐄𝐓𝐓𝐀 𝐈𝐋 𝐑𝐔𝐎𝐋𝐎 DI NUOVO ALLENATORE DEL NAPOLI PER SOSTITUIRE CONTE 💣
Allegri vince la corsa per diventare il nuovo allenatore del Napoli, avendo accettato tutte le condizioni offerte dal club, e si prepara a firmare a breve. Il presidente De Laurentiis e il direttore Manna volevano entrambi l’ex allenatore del Milan, considerato la soluzione ideale dopo Conte.”
Infine, su Whatsapp, specifica che guadagnerà 5 milioni a stagione.
E Di Marzio:
“Accordo tra SSCNapoli e Massimiliano Allegri: contratto biennale.”
Allegri al Napoli: i dettagli
Si legge sul sito di Di Marzio:
Massimiliano Allegri è virtualmente il nuovo allenatore del Napoli. Dopo i contatti continui e i segnali positivi delle scorse ore, la trattativa ha subito l’accelerazione decisiva: le parti hanno definito totalmente l’intesa sulla base di un contratto biennale. La volata con Vincenzo Italiano si è conclusa con il successo dell’allenatore toscano, ormai pronto a raccogliere l’eredità di Antonio Conte.
LA RISOLUZIONE COL MILAN – Prima di poter arrivare al momento delle firme e ai consueti annunci ufficiali, c’è un ultimo passaggio formale da completare. Allegri e il suo entourage dovranno infatti risolvere ufficialmente il contratto con il Milan. Una volta archiviata definitivamente la pratica rossonera e sistemati i dettagli formali, l’allenatore toscano metterà la firma sul nuovo contratto che lo legherà al Napoli. L’era post-Conte, ormai, ha il suo nuovo condottiero.