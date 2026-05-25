Allegri in pole per la panchina del Napoli (Di Marzio)

De Laurentiis e Manna stanno cercando l'erede di Conte. Il tecnico del Milan è da tempo in cima alla lista del presidente azzurro.

Massimiliano Allegri è in pole per essere il nuovo allenatore del Napoli dopo l’addio di Antonio Conte. E’ in corso ora un meeting tra Aurelio De Laurentiis e il ds azzurro Giovanni Manna per nominare il prossimo tecnico del club, che guiderà il Napoli nella prossima stagione. Dopo la qualificazione mancata in Champions League, Allegri è fuori dai piani del Milan.

Panchina del Napoli, Allegri in vantaggio

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio:

Il Napoli ha salutato ufficialmente Antonio Conte. Ora Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna sono già al lavoro per trovare un erede. In questo momento, il nome in vantaggio per sedersi sulla panchina del Maradona è quello di Massimiliano Allegri. L’allenatore toscano, che potrebbe chiudere la sua seconda avventura al Milan dopo una sola annata, è da tempo in cima alla lista del presidente azzurro.

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Ecco lo status di Di Marzio:

Il Napoli ha salutato ufficialmente Antonio Conte. Dopo due stagioni intense, impreziosite da uno Scudetto, una Supercoppa Italiana e un secondo posto, le strade dell’allenatore e del club azzurro si separano.

Ora Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna sono già al lavoro per trovare un erede. In questo momento, il nome in vantaggio per sedersi sulla panchina del Maradona è quello di Massimiliano Allegri.

L’allenatore toscano, che potrebbe chiudere la sua seconda avventura al Milan dopo una sola annata, è da tempo in cima alla lista del presidente azzurro.