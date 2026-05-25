Allegri-Napoli, avanti tutta. La Gazzetta avvicina Max a Napoli

La Gazza scrive che De Laurentiis non ha cambiato idea. In città rumors su una telefonata stamattina tra il presidente e il livornese. Si chiude in settimana?

La Gazzetta lancia Massimiliano Allegri al Napoli. Scrive la Gazza, con Vincenzo D’Angelo, che “è lui l’uomo scelto da Aurelio De Laurentiis per il nuovo progetto Napoli”.

Per la Gazzetta

“il crollo del Milan in questo finale di stagione non ha fatto cambiare idea al patron azzurro, che da stamattina è al lavoro per programmare il futuro degli azzurri”.

Telefonata tra Allegri e De Laurentiis

In città circolano rumors su una possibile telefonata stamattina tra il presidente e il tecnico. Il primo contatto che potrebbe essere il preludio di un’accelerazione che potrebbe esserci in settimana e potrebbe portare Acciughina sulla panchina del Napoli al posto di Antonio Conte. Ancora una volta, ci sarebbe la successione Conte-Allegri come alla Juventus. In bianconero andò benissimo.

Scrive la Gazzetta:

Stavolta gli astri sembrano essersi allineati. Il Napoli ha una rosa già competitiva, De Laurentiis qualche ritocco lo farà, per restare competitivo per l’alta classifica e per vivere una Champions da protagonista. Per Max potrebbe essere l’ultima grande occasione. Per riscattarsi da quest’ultima delusione e cancellare le scorie di una stagione tormentata. De Laurentiis ha bisogno di Allegri e Max del Napoli. Tutto è pronto per un futuro insieme.