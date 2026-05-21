Al Milan sono rinsaviti, ora vogliono tenersi Allegri

La Gazzetta dimentica le critiche e ora si spalma sulla permanenza di Max. Ma non scrive nulla delle sue condizioni: Ibrahimovic emarginato e ritorno di Galliani

La Gazzetta ha capito che il Napoli fa sul serio e rilancia con una prima pagina tutta indirizzata alla permanenza di Allegri al Milan. Anche la Gazzetta si era scagliata contro il presunto non gioco dell’allenatore più odiato d’Italia (gli incompetenti nel nostro Paese abbondano). Ora pare stiano facendo tutti macchina indietro. Chissà cosa staranno pensando Adani e Cassano.

La Gazzetta sbatte Max in prima pagina. Titolone: “Solo Max”. E ancora: “Il Milan vuole tenersi Allegri. Presto l’incontro con Cardinale”. Nulla su Ibrahimovic. Neanche una parola. Il nodo invece è quello, come perfettamente messo in evidenza dal Corriere della Sera. La Gazzetta la butta più sul mercato, Goretzka eccetera. Il nodo è Ibra, è il raggio d’azione di Allegri nel Milan. È la presenza di Galliani che il livornese rivuole nel club.

La Gazzetta ora non critica più Allegri

La Gazza scrive che gli obiettivi sono: battere il Cagliari, conquistare l’ingresso in Champions e poi andare avanti con Massimiliano Allegri in panchina.

Mica scemi.

“L’obiettivo è trattenerlo sulla panchina rossonera con un contratto allungato fino al 2028 e più remunerativo rispetto all’attuale (ingaggio alzato

da cinque a sei milioni più bonus)”.

È tutto previsto nel contratto. Il Milan sa del pressing del Napoli ma è convinto di avere la precedenza.