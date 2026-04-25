Tsitsipas perde la testa a Madrid: insulta il padre in greco e litiga con l’arbitro. Ma vince

Stefanos Tsitsipas ha dato spettacolo a Madrid, ma non nel senso che si augurerebbero i suoi tifosi. Nel primo turno del Masters 1000 contro l’americano Patrick Kypson, l’ex numero 3 del mondo — oggi precipitato al numero 80 della classifica Atp — ha vinto 3-6, 7-6(6), 7-6(4) dopo quasi tre ore di battaglia. Ma la partita verrà ricordata per tutt’altro.

Gli insulti in greco al padre Apostolos

Già nel primo set, sotto 1-4, Tsitsipas ha cominciato a riversare insulti in greco verso il suo angolo, dove siede il padre Apostolos nel ruolo di allenatore. I microfoni a bordo campo hanno catturato tutto: «Stupido», «idiota», «bastardo», «pezzo di merda», «vaffanculo, imbecille». Un repertorio che non ha nulla a che fare con il coaching e che il pubblico di Madrid ha seguito incredulo.

Il rapporto tra Tsitsipas e il padre-allenatore è da sempre turbolento. Nel 2024 Stefanos aveva licenziato Apostolos per affidarsi a Goran Ivanisevic, l’ex coach di Djokovic. L’esperimento non ha funzionato — i risultati sono peggiorati — e il padre è tornato in panchina. Con le stesse dinamiche di sempre, a quanto pare.

🤬 LOS INSULTOS DE STEFANOS TSITSIPAS A SU PADRE. 🗣 “Bastardo, pedazo de bastardo”

🗣 “Vete a la mierda, imbecil”

🗣 “Que te jodan, idiota”

🗣 “Estúpido”

pic.twitter.com/qQSaSfIAlS — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 23, 2026

La penalità per coaching e il litigio con l’arbitro

Nel secondo set, sul 2-2 (15-0), l’arbitro di sedia Marijana Veljovic ha inflitto a Tsitsipas una penalità di punto per coaching eccessivo. Il coaching è consentito dal 2024, ma entro limiti precisi: frasi brevi, senza disturbare il gioco o l’avversario. Veljovic ha ritenuto che la comunicazione tra padre e figlio superasse quei limiti: «Parla con te durante i punti dall’inizio alla fine. Deve essere discreto», ha spiegato la giudice di sedia. Tsitsipas ha contestato: «Cosa non era discreto?». Ma la penalità è stata confermata.

Vince la partita, perde il controllo

Alla fine Tsitsipas ha rimontato da un set sotto e ha chiuso al tie-break del terzo. Resilienza non gli manca. Ma quello che si è visto a Madrid racconta di un giocatore in crisi profonda, che scarica la frustrazione sul padre e si scontra con gli arbitri. A 26 anni, con una finale al Roland Garros nel curriculum e un talento cristallino, Tsitsipas sembra intrappolato in un circolo vizioso che va ben oltre il tennis.