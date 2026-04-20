Trasferte a Milano escort incluse: i calciatori di Serie A coinvolti nell’ennesimo giro di prostituzione
La Guardia di Finanza di Milano ha arrestato quattro persone accusate di offrire pacchetti "tutto compreso": serate nei locali più esclusivi e prestazioni sessuali in hotel di lusso
E’ la storia più vecchia del mondo: i calciatori, i soldi, la bella vita, le escort. Anche quando non c’entrano niente. La storia si rinnova con l’ennesimo giro smantellato dalla Guardia di Finanza di Milano. “Avevano creato un business basato sul reclutamento di donne, tra cui anche escort di professione, disponibili a partecipare a eventi organizzati e pronte a rendere anche prestazioni di natura sessuale, poi remunerate, a favore di una clientela particolarmente facoltosa e disposta a spendere cifre importanti”, si legge nel comunicato.
E ovviamente tra la clientela “particolarmente facoltosa” non potevano mancare i giocatori di Serie A. C’è una bella lista di nomi, parzialmente svelata dall’ordinanza del Gip che ha portato all’arresto di quattro persone. Giocatori “sia residenti in Lombardia che in trasferta a Milano“, scrive la Gazzetta dello Sport. Sebbene l’ordinanza del GIP riporti solo parzialmente l’identità dei personaggi noti
Nel comunicato della Procura si legge di “un sodalizio criminale, attivo nell’organizzazione di eventi della movida, che ha promosso un’attività finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione, con conseguente autoriciclaggio dei relativi proventi”.
Sequestrati 1,2 milioni di euro
Gli indagati “avrebbero agito in concorso con altri partecipi dell’associazione, tra cui escort e addetti alle pubbliche relazioni”. Sequestrati proventi derivanti dai reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, per un valore di oltre 1,2 milioni di euro.
Il gruppo, spiega poi la Gazzetta, “offriva a una clientela selezionata dei pacchetti “tutto compreso” che partivano dalle serate nei locali più esclusivi per culminare in prestazioni sessuali all’interno di hotel di lusso. Per l’accesso a questi servizi venivano richieste cifre esorbitanti, nell’ordine di svariate migliaia di euro”.