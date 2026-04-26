Torna Calciopoli e tocca all’Inter, titola Il Fatto quotidiano

Libero, roccaforte interista, dedica meno di una paginetta all'inchiesta che sta terremotando il calcio italiano. Ordine sul Giornale: "siamo alla vigilia di un'altra Calciopoli"

Il Fatto quotidiano sintetizza perfettamente in prima pagina la giornata di ieri: “Torna Calciopoli e tocca all’Inter”. Non a caso Libero, roccaforte interista, dedica una misera paginetta all’inchiesta che sta ulteriormente terremotando il calcio italiano, con un titolo che più anodino non si può: “Indagato il capo degli arbitri: “Designazioni pilotate e decisioni teleguidate”. Oh yes. Per trovare la parola Inter bisogna aspettare il sommario.

Il Corriere della Sera in prima pagina: “Indagato Rocchi il capo degli arbitri: sceglieva quelli graditi all’Inter”. Titolo quasi uguale a quello di Repubblica.

Il punto, ricordiamolo, è stabilire chi c’era il 2 aprile a San Siro con Rocchi alla riunione per apparecchiare gli arbitri all’Inter.

Il Fatto, nell’articolo di Davide Milosa e Lorenzo Vendemiale, esprime il concetto espresso da Paolo Condò a Sky e cioè che non è affatto meno grave se poi le partite con gli arbitri apparecchiati siano state perdute dall’Inter o che poi il Napoli abbia ugualmente vinto lo scudetto.

Di nuova Calciopoli scrive Franco Ordine sul Giornale:

Il sospetto, fondato, a leggere le prime carte dell’indagine, è che siamo alla vigilia di un’altra “calciopoli”: Calciopoli 2.0. Partita dalle viscere dell’Aia, l’associazione arbitri già segnata negli anni precedenti da una faida interna che colpì alle spalle il neo-presidente eletto Alfredo Trentalange dopo i 12 anni del regno di Marcello Nicchi.

Con la prima conseguenza del commissariamento della Federcalcio, con tanti saluti a Gravina e Marotta che da settimane stanno alacremente lavorando per portare Malagò in carrozza alla guida del calcio italiano.

Lo ha detto ieri il direttore di Sky Sport Federico Ferri e lo ha scritto anche Franco Ordine sul Giornale:

Se alla fine dovesse emergere davvero un tale quadro sconcertante degno di una seconda Calciopoli, non è da escludere l’intervento del Coni (su pressione del governo) per commissariare il calcio oltre che l’Aia mettendo in naftalina le prossime scadenze elettorali. Il ministro dello Sport Andrea Abodi già avverte: “Nel caso in cui fossero accertate responsabilità, non potranno non esserci conseguenze”.