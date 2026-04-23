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Stagione finita per Yamal, ma il Mondiale non è a rischio

Ha riportato una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra calciando un rigore; salterà il finale di stagione col Barcellona, ma il Mondiale dovrebbe giocarlo.

Barcelona's German coach Hans-Dieter Flick hugs Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal as he is substituted due to an injury during the Spanish league football match between FC Barcelona and RC Celta de Vigo at Camp Nou stadium in Barcelona on April 22 , 2026. (Photo by Josep LAGO / AFP)

Lamine Yamal ha subito un infortunio nel match vinto 1-0 contro il Celta Vigo ieri, dopo aver calciato il rigore che ha portato alla vittoria del Barcellona. L’attaccante è uscito dal campo poco prima che finisse il primo tempo, con gambe proprie, ma la sua espressione ha destato fin da subito preoccupazione.

Il bollettino medico del Barça riporta:

I test effettuati hanno confermato che il giocatore Lamine Yamal ha una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra. Il giocatore seguirà un piano di riabilitazione conservativa. Lamine Yamal salterà il resto della stagione e si prevede che sarà disponibile per la Coppa del Mondo.

Cosa è successo a Yamal e quanto peserà la sua assenza al Barcellona

Yamal si era procurato il rigore che ha dato i tre punti al Barça in campionato. Calciando il pallone ha subito sentito dolore e ha alzato la mano per richiamare lo staff medico in campo, come accadde anche a De Bruyne nel match tra Napoli e Inter. Uscito alla fine del primo tempo, è stato sostituito in campo da Roony Bardghji.

Sicuramente l’assenza del 18enne spagnolo peserà molto nelle gerarchie offensive dei blaugrana, ma non solo. Yamal è un giocatore che sposta gli equilibri, che sa portare il peso offensivo della squadra sulle sue spalle quando gli altri attaccanti sono in difficoltà, e soprattutto ha imparato anche a difendere, cosa che non faceva all’inizio. La sua assenza legata anche a quella dell’altro titolare sull’altra fascia, Raphinha, potrebbe essere un brutto colpo per il Barcellona, che comunque rimane a +9 sul Real Madrid e potrebbe vincere la Liga proprio nel Clasico del 10 maggio.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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