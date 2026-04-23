Stagione finita per Yamal, ma il Mondiale non è a rischio

Lamine Yamal ha subito un infortunio nel match vinto 1-0 contro il Celta Vigo ieri, dopo aver calciato il rigore che ha portato alla vittoria del Barcellona. L’attaccante è uscito dal campo poco prima che finisse il primo tempo, con gambe proprie, ma la sua espressione ha destato fin da subito preoccupazione.

Il bollettino medico del Barça riporta:

I test effettuati hanno confermato che il giocatore Lamine Yamal ha una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra. Il giocatore seguirà un piano di riabilitazione conservativa. Lamine Yamal salterà il resto della stagione e si prevede che sarà disponibile per la Coppa del Mondo.

The tests carried out have confirmed that first-team player Lamine Yamal has a hamstring injury in his left leg (biceps femoris muscle). The player will follow a conservative treatment plan. Lamine Yamal will miss the remainder of the season, and he is expected to be available… pic.twitter.com/8UU4Bg9bDh — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 23, 2026

Cosa è successo a Yamal e quanto peserà la sua assenza al Barcellona

Yamal si era procurato il rigore che ha dato i tre punti al Barça in campionato. Calciando il pallone ha subito sentito dolore e ha alzato la mano per richiamare lo staff medico in campo, come accadde anche a De Bruyne nel match tra Napoli e Inter. Uscito alla fine del primo tempo, è stato sostituito in campo da Roony Bardghji.

Sicuramente l’assenza del 18enne spagnolo peserà molto nelle gerarchie offensive dei blaugrana, ma non solo. Yamal è un giocatore che sposta gli equilibri, che sa portare il peso offensivo della squadra sulle sue spalle quando gli altri attaccanti sono in difficoltà, e soprattutto ha imparato anche a difendere, cosa che non faceva all’inizio. La sua assenza legata anche a quella dell’altro titolare sull’altra fascia, Raphinha, potrebbe essere un brutto colpo per il Barcellona, che comunque rimane a +9 sul Real Madrid e potrebbe vincere la Liga proprio nel Clasico del 10 maggio.