Yamal torna a trascinare il Barcellona: una sua tripletta indirizza il 4-1 al Villarreal (Mundo Deportivo)

Il Barcellona vince 4-1 contro il Villarreal e consolida il primo posto in Liga. Protagonista assoluto è stato Lamine Yamal, che ha segnato una splendida tripletta ai minuti 28, 37 e 69. A chiudere i conti ci ha pensato Robert Lewandowski nel finale. Per gli ospiti, inutile il gol di Pape Gueye.

Con questo successo, il Barcellona guida la classifica a 64 punti, quattro in più rispetto al Real Madrid, che giocherà lunedì contro il Getafe.

Mundo Deportivo commenta scrivendo:

“La partita ha rappresentato un grande regalo per Hansi Flick, che festeggiava la sua 100ª panchina. Il Barcellona aveva bisogno di vincere e ha affrontato la partita con tutta l’energia possibile: vincendo i duelli, muovendo rapidamente il pallone e difendendosi efficacemente nelle transizioni del Villarreal, che si presentava con un ordinato 4-4-2.”

Yamal trascinatore

Il match al Camp Nou è stato molto aperto, con continui capovolgimenti di fronte. Nei primi minuti il Villarreal ha provato a fare gioco, ma la velocità e il talento di Yamal hanno fatto la differenza. Il primo gol è nato da una ripartenza veloce, con Fermín che ha servito Yamal davanti a Luiz Junior. Dieci minuti dopo, il giovane talento ha firmato il raddoppio con un destro preciso all’incrocio dei pali, dopo aver superato due avversari.

Nel secondo tempo, il Villarreal ha provato a reagire e ha accorciato con Gueye su corner. Mundo Deportivo scrive:

“In attacco mancava un po’ di precisione negli ultimi metri, perciò le prime occasioni importanti sono arrivate in contropiede: una su corner avversario e un’altra con un’azione di Koundé, servito da Yamal, che però ha calciato incredibilmente fuori.

Con Pedri in campo, il Barcellona ha preso il controllo della partita. Un passaggio spettacolare del canario ha mandato Yamal in uno contro uno con il portiere, che ha superato con freddezza segnando il suo primo hat-trick da professionista, festeggiato dal pubblico in piedi”.

Nel recupero, Lewandowski ha fissato il 4-1 definitivo.