Sinner si ribella: “non sono noioso e per caso vedete passare Sinner in auto, che guida, potrebbe non essere un’allucinazione

Dice al Mundo che lo fa durante i tornei, tra una partita e un allenamento. Prende la macchina e va. E dice anche che non è noioso lui, sono i giornalisti che "mi fanno sempre le stesse domande. Guardo spesso YouTube"

“Sono un ragazzo normale. Ho una famiglia normale, ho amici normali. Tutto questo – dice indicando le telecamere – è caos, ma lontano da qui posso scegliere chi sono e con chi sto. In realtà è molto più facile di quanto la gente pensi”. Non è facile intervistare Jannik Sinner cercando di cavarne un titolo, può essere addirittura frustrante. Ma lui ribalta la questione: “Mi fanno sempre le stesse domande…”. Il numero uno al mondo del tennis ostenta la sua normalità, e non se ne esce. Lo fa anche da Madrid, dove ha chiacchierato con El Mundo. Dice che è il suo “metodo. È il mio modo di rimanere il più concentrato possibile in campo. So di non fare molti gesti al pubblico, ma è il modo che ho trovato per competere. Amo giocare a tennis. Non gioco perché devo; gioco perché mi piace, anche se non sempre lo mostro. E fuori dal campo, mi godo davvero la vita e le persone che amo. Mi sento più fortunato per la famiglia che ho, per gli amici che ho e per la squadra che ho che per i miei titoli”.

Ha iniziato a documentare la sua vita quotidiana su YouTube. Probabilmente lo avranno costretto. “Non appartengo alla generazione di TikTok. Se ho bisogno di distrarmi durante un torneo, chiamo un amico, gioco alla PlayStation o guardo semplicemente YouTube per un po’. Mi piace guardare video lunghi che trattano diversi argomenti, dalla scienza alla geopolitica, fino a temi più approfonditi. Il mondo sta cambiando così tanto ed è importante essere informati su tutto. Guardo spesso anche interviste o vlog di altri atleti e volevo condividere anche le mie esperienze”.

“Ogni settimana vivo esperienze diverse, ambienti diversi, persone diverse. Ogni anno torniamo nelle stesse città, ma è bello conoscerle meglio ogni volta, scoprire nuovi posti, esplorare. Questa è la parte migliore della vita in circuito”.

Non sono noioso, è che mi disegnano così

Però “le interviste sono difficili, non posso negarlo. Ma non si tratta di parlare con i giornalisti, è perché spesso mi fanno sempre le stesse domande. Capisco che faccia parte del mio lavoro e cerco di non farmi sopraffare”.

Gli piace guidare: “Dopo l’allenamento, a volte salgo in macchina e giro per le strade del posto. Senza una meta precisa, per puro piacere. Se avessi più tempo, mi piacerebbe anche andare in pista e allenarmi alla guida. Sono anche un grande appassionato di Formula 1, ovviamente. Mi piace molto guardarla, soprattutto ora con Kimi Antonelli”.

“Mi manca sciare, mi manca davvero tanto. Da bambino, lo sci era una parte importante di me e vorrei poter sciare di più. Quando vado a trovare i miei genitori d’inverno, continuo a sciare, senza pensare agli infortuni, perché ne ho bisogno. Mi dà tranquillità. Non riesco a resistere, anche se ci sono dei rischi. Sciare fa parte del godersi la vita“.

Ho bisogno di Alcaraz

E Alcaraz? “Il tennis ha bisogno di Carlos, e anch’io ho bisogno di vederlo nel tabellone. Questa è la verità. È un po’ diverso quando non c’è”. “Ovviamente, non parliamo di tutto. È normale. Non parliamo di cose personali. Parliamo di cose generali, ed è sempre bello passare del tempo con Carlos. È una persona molto gentile, lo è sempre stata. Ma ci sono cose che entrambi preferiamo tenere per noi”.