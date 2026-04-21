Conte andrà via se De Laurentiis tornerà a giovani e plusvalenze

Il tecnico chiederà a che punto è il progetto infrastrutture: stadio e centro sportivo. Repubblica anticipa i contenuti dell'incontro con De Laurentiis

Antonio Conte, è arcinoto, ha anche ora un anno di contratto col Napoli ma i contratti col tecnico leccese sono un orientamento mai un obbligo o una costrizione. Anche perché in questo momento De Laurentiis la prospettiva di un addio non dispiace. Antonio Conte è un tecnico che stressa, si sa, Stressa l’ambiente in cui lavoro. e quello del primo cerchio. Non lascia mai tranquilli. Anche se, secondo alcuni, fa un’enorme fatica (diciamo così) ad ammettere le proprie responsabilità.

Appena conquistata la Champions, allenatore e presidente del Napoli si vedranno per capire che cosa fare: rimanere insieme o separarsi? Repubblica Napoli, con Marco Azzi, scrive chiaro e tondo qual è il nodo della questione.

“Ci sarà rottura se De Laurentiis ha davvero intenzione di ripartire da giovani scommesse e plusvalenze. In quel caso – e solo in quello – dovrà infatti trovarsi un altro allenatore”.

Il Napolista un mesetto fa scrisse: “Tra Conte e De Laurentiis non è questione di feeling ma di bilanci e dimensione aziendale“.

Ma De Laurentiis ha davvero un’altra strada dopo la disastrosa campana acquisti della scorsa stagione e l’aumento del monte ingaggi? A nostro avviso no. Certo bisognerà indagare sulle responsabilità del mercato, sugli acquisti rivelatisi disastrosi di Lang e Lucca cui aggiungeremmo l’impalpabile Beukema senza dimenticare che Gutierrez non ha affatto lasciato il segno.

Repubblica Napoli scrive che Conte spingerà per capire a che punto il progetto infrastrutture del Napoli: stadio, centro sportivo. Progetti che effettivamente sono rimasti al palo. Lo stadio di proprietà a nostro avviso è un sogno impossibile. Del centro sportivo non si vede la luce. E poiché De Laurentiis è a Napoli da oltre vent’anni, la logica conclusione è che non sia una priorità.

Conte vorrà garanzie in questo senso, di un Napoli linea verde non vorrà essere garante. Repubblica scrive che resterà se e solo se ci sarà un progetto che riterrà potenzialmente vincente, altrimenti le strade di separeranno dopo uno scudetto, una Supercoppa e due qualificazioni Champions. Non male.