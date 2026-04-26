Se l’Inter è coinvolta in Calciopoli, si rivedrebbero le classifiche

Il Fatto quotidiano è chiaro e aggiunge: come insegna la storia. Per ora siamo agli inizi. Come ricorda Condò, le notizie in questi casi escono a lento rilascio

Cosa rischia l’Inter? Il Fatto quotidiano è chiaro e aggiunge: come insegna la storia. Per ora siamo agli inizi. Come ricorda Condò, le notizie in questi casi escono a lento rilascio.

Il Fatto quotidiano va al nocciolo della questione. Che cosa accadrebbe se dovesse essere dimostrato il coinvolgimento dell’Inter in quella che ormai sembra sempre più una nuova Calciopoli? Accadrebbe quel che è sempre accaduto, anche vent’anni fa, e che i punti di penalizzazione e le eventuali retrocessioni sconvolgerebbero le classifiche. Certo questo tocca alla giustizia sportiva che al momento dorme sonni belli profondi visto che aveva già archiviato tutto. È il motivo per cui il calcio non può essere governato dall’interno, è troppo compromesso per farlo: deve essere commissariato.

Il caso Rocchi e il paradosso del campionato 2024-2025

A proposito di quel che sta emergendo, il Fatto scrive:

Il paradosso è che il campionato 2024/2025, oggetto dell’inchiesta, l’Inter lo ha perso a seguito anche di decisioni arbitrali contestate. E che proprio la partita sospetta, Bologna-inter del 20 aprile 2025 arbitrata da Colombo, si concluse tra le polemiche. Ma questo significa poco. Ciò che conta è come e da chi sarebbero state combinate le designazioni: da questo dipende se lo scandalo resterà confinato alla classe arbitrale, o si allargherà toccando magari i vertici della Federazione o le squadre. Se dovesse essere dimostrato il coinvolgimento dell’Inter, potrebbero essere riviste persino le classifiche, come insegna la storia.

La giustizia sportiva dormiva: ora rischia di dover riaprire tutto

Il problema è che la giustizia sportiva aveva già archiviato l’esposto di Rocca, salvo poi — come ha rivelato il Corriere della Sera — mandare gli ispettori a controllare a Lissone e far cambiare il regolamento dell’Aia. Come successe per il processo plusvalenze della Juventus, il procedimento può essere riaperto in presenza di nuovi elementi. E i tre capi di imputazione della Procura di Milano sono molto più che nuovi elementi.