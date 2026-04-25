È Sarri l’allenatore del Napoli dopo Conte, De Laurentiis ha deciso (Pellegatti)

Si fanno sempre più fitte e fondate le voci che vorrebbero Sarri di nuovo sulla panchina del Napoli. A riferirlo oggi è Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso del Milan tramite le parole di Luca Diddi sui social, un creator con quasi 200 mila followers che si occupa di tattica e possiede il patentino di allenatore Uefa A. Pellegatti riporta inoltre anche che i tifosi del Napoli (non si sa bene per quale indagine statistica, fermo restando che anche noi raccogliamo più o meno lo stesso) sarebbero abbastanza favorevoli al ritorno dell’ex.

Sarri è arrivato due volte secondo e una terzo e ha perso uno scudetto in albergo. Ma soprattutto piace al pueblo. E De Laurentiis, nell’anno del centenario, vuole avere il popolo dalla sua. Il secondo Sarri sarebbe un Sarri adulto. Se brucia il sarrismo, può funzionare.

A Napoli si è esagerato e c’è stata una deriva ideologica che quasi stava allontanando dal senso del gioco. È pure vero che Sarri è riuscito ad esprimersi al meglio per una concatenazione quasi astrale di eventi: i giocatori perfetti nel momento perfetto della sua carriera per esprimere quel calcio in quegli anni, dove spopolava quel modo. Dove l’uomo-contro-uomo ancora era sdoganato fino a una certa. Nasceva il fenomeno Gasperini, che oggi è quasi pure superato ed è adottato in Serie A da tutte le squadre. L’intensità è cresciuta e il fenomeno dell’uscita dal basso quasi neanche Guardiola lo mette in pratica. Difficile dunque dire se Sarri si sia realmente “evoluto” oppure se è il materiale umano che ha ora alla Lazio che fa la differenza, come abbiamo scritto.

Pellegatti: “Sarri può tornare realmente al Napoli, De Laurentiis l’ha scelto”