Ronaldo ha un segreto per sembrare undici anni più giovane: l’assenza di latte dalla sua dieta

Lo ha raccontato il suo ex chef personale: "Fa sei mini-pasti quotidiani ricchi di proteine, niente pasta e pane. Il suo piatto preferito è il baccalà alla griglia". La sua percentuale di grasso corporeo è del 7%, meno dei giocatori attuali della Premier.

A 41 anni e con un fisico bestiale, Cristiano Ronaldo ha un segreto nella sua dieta. Lo ha rivelato il suo ex chef personale Giorgio Barone, che ha raccontato cosa mangia il campione portoghese per tenersi in forma e sembrare più giovane.

La dieta di Ronaldo ha un segreto

Marca ha riportato l’intervista a Giorgio Barone, che ha rivelato di una bevanda “contro natura” vietata dal portoghese nella sua dieta, svelando poi anche i segreti alimentari per essere, a 41 anni, biologicamente undici anni più giovane.

Barone ha spiegato che il segreto di Ronaldo è l’assenza di latte nella sua dieta: “Gli esseri umani sono gli unici animali che bevono il latte di altri animali. Nessun altro animale beve latte dopo i tre mesi e gli animali non bevono il latte di altri animali, non esiste in natura. Solo gli esseri umani continuano a bere latte fino a 30, 40, 50 e 60 anni e, a mio parere, è sbagliato. Ci nutriamo con il latte materno durante l’infanzia e va bene, ma dopo va contro natura“.

Ronaldo si allena fino a quattro ore al giorno nutrendosi di sei mini-pasti quotidiani ricchi di proteine: “La dieta di Cristiano è equilibrata: mangia un po’ di tutto, ma sempre in modo sano. Gli piacciono molto avocado, pesce fresco e, in generale, sceglie alimenti ricchi di proteine e poveri di grassi, come il pollo. Anche insalate, cereali integrali e frutta fresca. Il suo piatto preferito è il baccalà alla griglia“.

“A colazione mangia avocado con caffè, uova e niente zucchero. A pranzo mangia solitamente pollo, pesce e sempre verdure. Se ha bisogno di carboidrati, li ricava dalle verdure: niente pasta, pane. La sera mangia leggero, di solito pesce o carne, sempre accompagnati da verdure“, spiega Barone.

La percentuale di grasso corporeo più recente di Cristiano Ronaldo, informa Marca, è di circa il 7% (le stelle della Premier League vanno tra l’8% e il 12%).