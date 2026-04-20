Ronaldo segna il gol 969 e zittisce i tifosi che gli cantano “Messi, Messi”: mostra tre dita

In Al Wasl-Al Nassr a Dubai i tifosi avversari provocano Ronaldo con i cori su Messi. Lui risponde col gesto del silenzio e alzando tre dita. È la terza volta che succede in Arabia.

Cristiano Ronaldo ha 41 anni, gioca nei quarti di finale dell’AFC Champions League Two a Dubai, segna il gol numero 969 della carriera e ancora deve rispondere ai cori su Messi. È il riassunto perfetto di una rivalità che sopravvive a tutto — anche alla geografia, anche all’età, anche al senso del ridicolo.

Il dito sulle labbra e le tre dita alzate

I tifosi dell’Al Wasl gli cantano “Messi, Messi” durante la partita. Ronaldo fa quello che fa sempre: prima il dito sulle labbra — zitti — poi alza tre dita. Il significato non è chiarissimo: potrebbe essere il punteggio della partita, potrebbero essere le Champions League vinte (cinque in realtà, ma chi conta più). Il gesto è più importante del numero. È Ronaldo che dice: io sono ancora qui, segno ancora, e voi non avete altro da fare che cantare il nome di un altro.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 رونالدو يشير إلى جماهير الوصل بالثلاثه بعد ترديد اسم ميسي 🐐🏆 pic.twitter.com/k3fG0gRvcw — علي العنزي (@Ali_alabdallh) April 19, 2026

In Arabia è la terza volta

La cosa interessante è che succede in continuazione. Nel febbraio 2024 fu squalificato e multato per un gesto osceno verso i tifosi dell’Al Shabab che facevano lo stesso. Nell’ottobre 2023 aveva zittito quelli dell’Al Ettifaq con lo stesso dito sulle labbra. Tre episodi in meno di tre anni. In Arabia Saudita i tifosi hanno capito che il modo più semplice per entrare nella testa di Ronaldo è pronunciare cinque lettere.

Il paradosso di Ronaldo: ha vinto tutto ma non riesce a non rispondere

E qui sta il punto. Ronaldo ha detto di non essere d’accordo con chi considera Messi migliore di lui: «Non voglio essere umile su questo». È il primo calciatore miliardario della storia, guadagna dieci volte Messi, ha 969 gol in carriera. Eppure basta un coretto da stadio per farlo reagire come se fosse ancora in discussione.

Cristiano Ronaldo mandando a callar a los aficionados del equipo rival JAJAJAJAJAJJAA A MAMAR. 🤫🐐 https://t.co/4UfmT6QqGt https://t.co/BdYgwtRwH8 — MT2 (@madrid_total2) April 19, 2026

È il paradosso di Ronaldo: ha vinto tutto, ha i numeri dalla sua parte su quasi ogni statistica possibile, ma non riesce a non rispondere. Messi a Miami non reagisce quando gli cantano “Ronaldo”. Ronaldo a Dubai non riesce a fare finta di niente quando gli cantano “Messi”. La differenza non è nei trofei — è nel carattere. E forse è proprio questo che ha reso la rivalità così grande: uno che brucia e uno che scivola, uno che deve dimostrare e uno che sembra non averne bisogno.

Los aficionados rivales le estaban cantando a Cristiano Ronaldo “MESSI MESSI” Pues el les marcó gol, los mandó a callar y el Al Nassr los goleó 4-0 en su casa JAJAJAJJA

pic.twitter.com/fWKbSvtcZX https://t.co/k37G3GMuXQ — MT2 (@madrid_total2) April 19, 2026

A 41 anni, dopo 969 gol, Ronaldo è ancora lì a zittire ragazzini in uno stadio di Dubai. Non è triste — è Ronaldo. Non cambierà mai. Ed è per questo che continua a segnare.