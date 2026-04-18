Gasperini non risponde alle domande sul suo futuro e si rifugia dietro ai tifosi della Roma

Gasperini ha l’appoggio del popolo romanista. Incredibilmente, si sono schierati con lui e non con Claudio Ranieri e forse proprio per questo dopo il pareggio contro la sue ex Atalanta, il tecnico giallorosso non intende parlare del suo futuro e tornare sulle polemiche che ci sono in giro

Gasperini a Dazn

“Abbiamo fatto una gran partita, speravamo di vincere per avvicinarci al quarto posto. Non bisogna essere delusi perché abbiamo giocato bene contro una grande squadre. Non siamo stati fortunatissimi”.

Gasperini: “Il futuro? Ne parliamo a fine stagione”

“Il futuro? Non do risposte rispetto a quello che è successo. Non è piacevole affrontare questi discorsi, anche nei confronti di tutta questa gente che ci viene a vedere. Lottiamo ancora per la classifica. A fine campionato, si affronterà tutto”.

Sulla difesa: “Fino a dicembre abbiamo avuto una continuità di formazione che ci ha dato solidità difensiva. Poi è arrivato Malen, siamo migliorati avanti ma abbiamo perso pezzi. Era anche difficile mantenere quella media.”

Sugli scontri diretti: “Tanti non li abbiamo persi. Abbiamo sempre fatto bene e spesso siamo andati più vicino noi alla vittoria”.