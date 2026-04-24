Ranieri ufficializza che è stato scaricato: “Decisione unilaterale della Roma”

Stamani la Roma ha fatto sapere, attraverso un comunicato ufficiale, dell’addio di Claudio Ranieri come senior advisor. L’ex tecnico, in seguito, ha tenuto a fare alcune specificazioni in una dichiarazione rilasciata all’Ansa.

Le parole di Ranieri

“L’interruzione del rapporto di Senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società“. Ranieri precisa “per dovere di trasparenza, chiarezza del proprio agire, fedeltà alla verità dei fatti e amore per la maglia che rappresenta la seconda pelle“.

Infine, l’ex tecnico e senior advisor ha voluto: “ringraziare la famiglia Friedkin, la squadra, i dipendenti e l’intero popolo giallorosso per l’immenso affetto tributato nel corso degli anni, sempre integralmente ricambiato. Forza Roma sempre“.

La risposta del tecnico della Roma Gasperini

Poche ore fa, in conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha risposto alle domande su quanto accaduto con Ranieri, commentando:

“Il comunicato evidenza due cose: la fiducia, mai mancata verso di me da parte della società. E l’altra è che la Roma è davanti a tutto. Con Ranieri non avevo mai avuto la sensazione di toni forti e duri, mai in nessun incontro. E mi hanno sorpreso molto le sue parole. Le vicende sono state sotto gli occhi di tutti e non mi sento di commentarle. Ne sono stato fuori e non voglio partecipare a questa macchina del fango, che gira ogni giorno a diecimila giri. Io continuo a lavorare sulla squadra. Io non ho fatto nulla. Non ho creato nulla, non ho mai creato problemi. Tempo fa avevo parlato di Trigoria perché è qui che si fa calcio, e io faccio calcio, per il resto sono fuori da tutte le altre questioni. Ripeto: voglio parlare solo di calcio, non di altre situazioni dove sono stato tirato dentro. E spero che d’ora in poi si parli solo di questo, di calcio. E nient’altro“.