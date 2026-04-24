Gasperini si toglie qualche sassolino: “Mai mancata la fiducia verso di me, non voglio partecipare alla macchina del fango”

Dopo il comunicato della Roma che annuncia la separazione dal senior advisor Claudio Ranieri, il tecnico Gian Piero Gasperini ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Bologna. Gasperini ha parlato sì dell’addio di Ranieri dalla dirigenza giallorossa, ma anche dei rapporti con il ds Massara.

La conferenza di Gasperini

Il tecnico ha ribadito quanto è stato scritto nel comunicato ufficiale della società, ma ha anche chiarito cosa non gli è piaciuto dell’atteggiamento di Ranieri nei suoi confronti, chiudendo la questione e ribadendo di voler parlare solo di calcio d’ora in avanti:

“Il comunicato evidenza due cose: la fiducia, mai mancata verso di me da parte della società. E l’altra è che la Roma è davanti a tutto. Con Ranieri non avevo mai avuto la sensazione di toni forti e duri, mai in nessun incontro. E mi hanno sorpreso molto le sue parole. Le vicende sono state sotto gli occhi di tutti e non mi sento di commentarle. Ne sono stato fuori e non voglio partecipare a questa macchina del fango, che gira ogni giorno a diecimila giri. Io continuo a lavorare sulla squadra. Io non ho fatto nulla. Non ho creato nulla, non ho mai creato problemi. Tempo fa avevo parlato di Trigoria perché è qui che si fa calcio, e io faccio calcio, per il resto sono fuori da tutte le altre questioni. Ripeto: voglio parlare solo di calcio, non di altre situazioni dove sono stato tirato dentro. E spero che d’ora in poi si parli solo di questo, di calcio. E nient’altro“.

Il nodo Massara: allenatore e ds dovrebbero viaggiare in coppia

Interessante lo spunto che è stato offerto a Gasperini, sull’Italia e i manager “all’inglese”; l’allenatore giallorosso, chiamando in causa anche il direttore sportivo Massara, ha risposto:

“Penso che serva più che mai il lavoro di squadra. Se lo chiediamo ai giocatori allora più che mai anche l’allenatore deve essere complementare col ds in sede di mercato. Forse allenatore e ds dovrebbero essere responsabili insieme dei risultati e della formazione di una squadra, nel bene e nel male. Dovrebbero viaggiare in coppia. Spesso i ds parlavano con un allenatore e poi, alle spalle, ne contattavano un altro. Massara? Sotto l’aspetto tecnico non abbiamo trovato feeling. Ma sempre e solo riferiti alla squadra, non c’è mai stato nulla di personale“.

E proprio su questo poco feeling col ds, il tecnico ha aggiunto infine:

“Non è che non fossi contento delle operazioni di Massara, gli ho sempre detto che se lui conosceva un giocatore allora doveva prenderlo, è il suo lavoro… Non c’è mai stata una mia chiusura su nessuno. Ma fin dal primo giorno ho parlato di rinforzarci davanti, una richiesta normale, su tutto il resto non ho mai messo veti“.