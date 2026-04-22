Rafa Marin ha convinto il Villarreal, ma non è escluso il ritorno a Napoli

Come riportato da Di Marzio, il Villarreal vuole riscattarlo ma ci saranno dei cambi interni nella società, dunque anche il futuro del difensore non è più certo. Lo spagnolo, se tornerà in Italia, sarà valutato nel ritiro estivo.

Rafa Marin sta trovando continuità al Villarreal, cosa che gli era mancata nella sua unica stagione al Napoli; per il centrale spagnolo, però, non è escluso un ritorno in Italia e una possibile reintegrazione nella rosa azzurra. Ricordiamo che il Villarreal lo ha preso in prestito con diritto di riscatto.

Rafa Marin potrebbe tornare al Napoli

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore classe 2002 ha disputato 27 presenze finora con il club spagnolo, condite da 1 gol e 1 assist; il diritto di riscatto è fissato a poco più di 12 milioni e il Villarreal vorrebbe esercitarlo, ma a causa di cambi interni nella società, potrebbero esserci novità anche per lui.

Il Napoli segue dunque con attenzione la situazione legata a Rafa Marin, che potrebbe tornare in Italia in estate ed essere valutato nel ritiro estivo; se le cose andranno positivamente, gli azzurri potrebbero decidere anche di tenerlo per la prossima stagione.

Agli azzurri farebbe comodo per la prossima stagione?

Il Villarreal è terzo in classifica in Liga e Rafa Marin sta dimostrando qualità che non è riuscito a esprimere a Napoli, dato lo scarso minutaggio che gli era stato concesso.

In estate andrà via quasi sicuramente Juan Jesus. Gli azzurri resterebbero con Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Beukema e Olivera (con questi ultimi due in dubbio di permanenza). Valutare lo spagnolo in ritiro sarebbe cosa buona e giusta soprattutto se si vuole ringiovanire la rosa; ha 24 anni e può ancora dimostrare di essere un difensore valido.