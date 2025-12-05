Rafa Marin sta convincendo il Villarreal a riscattarlo: al Napoli andrebbero più di 12 milioni (Di Marzio)

Rafa Marin sta disputando delle buone prestazioni con il Villarreal, dove è in prestito dal Napoli.

Rafa Marin e il possibile riscatto del Villarreal

Il difensore spagnolo ha collezionato 11 presenze in Liga, più due in Coppa del Re e in Champions League. Il Villarreal starebbe dunque pensando di riscattarlo.

Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio:

Il club iberico dovrebbe versare al Napoli poco più di 12 milioni di euro.

Inoltre, il Real Madrid potrebbe riacquistare il giocatore cresciuto nella propria cantera dalla prossima estate. Il Napoli aveva infatti attivato due opzioni di “recompra” per i blancos quando acquistò Marin: 25 milioni per il 2026 e 35 milioni per il 2027.

Sulla sua esperienza al Napoli

«Al Napoli sono arrivato pieno di speranze e sono stato molto bene. Ho giocato poco, o molto poco, sicuramente di meno di quanto mi auguravo, ma quando sono stato chiamato in causa penso di aver risposto e comunque nessun rimpianto o lamentela: tecnicamente e umanamente sono cresciuto tantissimo, è stato un anno che mi ha arricchito molto. Conte è un grande allenatore ed ero circondato da grandi giocatori. Ho imparato moltissimo. Uno deve essere una spugna, bisogna apprendere sempre e in ogni situazione. E poi l’ambiente della città, incredibile. Il lungomare stracolmo di gente nel giorno dello scudetto non lo dimenticherò mai».

Sul Villarreal

«Il Villarreal e Marcelino mi volevano già a gennaio. Non fu possibile venire allora, l’ho fatto in estate. Non avevo altro in testa vista la fiducia che hanno dimostrato nei miei confronti, e non potevo chiedere di più. Società organizzatissima, ottimo ambiente, grande qualità tecnica, ambizioni notevoli. E il plus di giocare la Champions. Ripeto, situazione impossibile da migliorare».