Giovanni Manna ha congelato le trattative sui rinnovi di Leonardo Spinazzola e Juan Jesus, legando ogni possibile prolungamento al rispetto delle condizioni economiche del Napoli.

Rinnovo di Spinazzola in fase di stallo

Lo stallo su Spinazzola nasce da una richiesta precisa, ecco cosa riporta Nico Schira:

“l’esterno sinistro chiede un contratto biennale, mentre il club propone solo un anno di rinnovo. Se si rinnovano alle condizioni del Napoli, se ne può parlare; altrimenti, si può arrivare a una separazione. La distanza tra le parti riguarda soprattutto la durata, e per questo le strade potrebbero dividersi definitivamente in estate, quando il giocatore avrà un anno in meno di contratto e maggiore potere negoziale.

Manna ha scelto di non forzare la situazione, attendendo sviluppi senza pressioni artificiali. Spinazzola potrebbe trovare altre destinazioni se il Napoli non asseconda le sue richieste: rinnovo alle condizioni del club oppure addio”.

Situazione Juan Jesus

Spiega poi l’esperto di calciomercato:

“Diversa la situazione di Juan Jesus, che sta trovando spazio regolare con Antonio Conte, ma l’età anagrafica – prossimo ai 35 anni – pesa sulle valutazioni. Il rinnovo non è automatico: il club dovrà capire se prolungare il contratto conviene sul piano tecnico e finanziario.

La linea di Manna è chiara: nessun rinnovo fuori dai parametri stabiliti. Questa strategia riguarda entrambi i giocatori e riflette una gestione attenta della rosa e dei costi salariali, evitando accordi che possano creare squilibri futuri. La possibilità di operare in questo modo è supportata dalle alternative sul mercato: per Spinazzola esistono soluzioni esterne, mentre per Juan Jesus la profondità della difesa consente scelte senza traumi”.