Bastava mezz'ora da Napoli per vincerla. A Roma Gasperini è riuscito a spazientire persino un uomo mite come Er Fettina Ranieri. Ed è burrasca.

Quando a McTominay ridai la sua posizione, Scott non tradisce

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni)

COMMENTO ALLA 32° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26

Vincerle tutte per continuare a sognare.

Carina l’idea.

Il goal di Strefezza dopo 30 secondi? Un incidente.

Ora ne facciamo quattro.

Il tifoso sogna perché vuol sognare.

Ma passano i minuti e la riscossa non c’è.

In campo una formazione sbagliata.

I fab four lì in mezzo sono troppi e continuano a pestarsi i piedi. In più negano la superiorità sulle fasce.

Sono troppi tre difensori tutti sinistri, contro una squadra senza attaccanti.

E poi Erasmo è ancora a letto con la panza dolente in mano.

Dannato Feroce Salentino e dannate le sue convinzioni dannate.

Come quel Vanja che vedi svolazzare ad mentula canis fino a centrocampo.

Ma restatene in porta, no?

Inguardabile il primo tempo.

Poi nella ripresa i cambi previsti per uno stentato risveglio.

E infatti Alisson qualche magia la tenta pur avendo la fascia intasata dallo Spinazza a dall’uruguagio.

E poi quando a Scott ridai la sua posizione, Scott non tradisce.

Tutti ci aspettavamo un’altra partita.

Perché un’altra partita doveva giocare il Napoli.

E bastava giocare mezz’ora da Napoli per vincerla.

Quattro punti.

Con i quattro punti che i Ducali ci hanno portato via eravamo in zona scudetto.

Il calcio si gioca altrove. Sul Lario ad esempio.

Sotto i riflettori il Como.

Nel giro di qualche anno, sarà il modello Como ad essere esempio per tutti.

È una partita pazza e bellissima. Goal emozioni e spettacolo.

Il Como brillante di Cesc riesce ad andare in vantaggio di due reti.

E riesce anche a farsi rimontare.

L’Inter comincia malissimo.

Ma poi in qualche modo si ritrova.

Grazie ad episodi più che altro.

E grazie a due doppiette di Thuram e di Dumfries.

Discorso scudetto chiuso.

Capitolo Champions.

Dei quattro posti a disposizione due ragionevolmente sono già assegnati.

In realtà di default ne risulta già assegnato anche un terzo. Alla Vecchia per via del brand.

Dunque rimane un solo posto libero.

Se la giocano i Diavoli e i Sangue Oro.

I Diavoli. Momento difficile per loro.

Una squadra messa su per vincere. O almeno così dicevano.

Indicata fra le favorite anche perché senza impegni di coppe. Eccola a patire una involuzione gigantesca.

Il crollo a San Siro contro i friulani è un segnale inquietante. Come se la squadra avesse staccato la spina.

I Sangue Oro potrebbero approfittarne.

Si godono la facile vittoria contro il Pisa grazie alla tripletta di Donyell Malen. Impressionante questo qui.

Ma da quelle parti i problemi più che dal campo provengono dagli spogliatoi e dagli uffici.

Quella odiosa zitella acida a nome Gasp è riuscita a spazientire persino un uomo mite come Er Fettina.

Ed è burrasca.

Io per la Champions tifo Como.