È sempre McTominay l’uomo di Conte, 1-1 al Tardini (ha segnato poco dopo aver cambiato posizione)

Dopo l'ingresso in campo di Alisson per Anguissa, McTominay si è spostato nei due di centrocampo e ha segnato il pareggio sulla solita giocata. Sponda-assist di Hojlund

McTominay pareggia per il Napoli al 59‘. Ottavo gol in campionato per lo scozzese, esultanza rabbiosa di Conte. Si tratta di un pareggio importantissimo per il Napoli, che non stava riuscendo a trovare gli spazi giusti a Parma dopo il gol dopo 30 secondi di Strefezza. Ora la partita è cambiata (ma già era successo qualcosa dall’ingresso di Alisson).

McTominay aveva iniziato la gara come trequartista, nei due dietro Hojlund nel 3-4-2-1 di Conte, che ha voluto mettere in campo nuovamente i 4 centrocampisti tutti insieme. Partendo già praticamente in area, lo scozzese ha fatto difficoltà a incidere. Non deve sembrare un caso il fatto che abbia segnato partendo da più dietro, mettendosi in verticale tra Lobotka e Hojlund e sfruttando una sponda del danese, come sempre decisivo nella giocata codificata che il Napoli mette spesso in atto.