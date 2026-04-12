Ranieri ha parlato su mandato dei Friedkin? È la domanda di Roma

La Gazzetta scrive che la convivenza con Gasperini è ormai impossibile: "Toccherà ai Friedkin prendere posizione. Netta e definitiva". Poi, il retroscena: "La Roma aveva contattato Fabregas, Emery e Valverde. Tutti e tre, però, per motivi diversi hanno detto no"

Aria da film di Sergio Leone in casa Roma, con una resa dei conti Gasperini-Ranieri che sembra avvicinarsi sempre di più. Il punto di Andrea Pugliese sulla Gazzetta.

Roma, Gasperini-Ranieri alla resa dei conti

Si legge sulla Gazzetta:

“Per dire, in tanti ieri si sono chiesti se Ranieri avesse parlato su mandato dei Friedkin o meno. Ma chi se lo chiede, al di là dell’esplicito mandato o meno, considera troppo ingenuo il senior advisor della proprietà giallorossa. È chiaro che se Ranieri venerdì sera ha detto certe cose, è perché ha il termometro della situazione e sa bene qual è l’umore a Houston. Insomma, alcuni atteggiamenti di Gasperini non sono stati graditi. Gasp che, da par suo, ha sempre cercato di stimolare il club, pensando di essere in tal senso costruttivo. Insomma, il fine è lodevole, il mezzo assai meno.

Ed allora toccherà proprio ai Friedkin prendere posizione. Netta e definitiva. Perché oramai è evidente a tutti che così non si può più andare avanti. Da una parte ci sono Ranieri e Massara, dall’altra lo stesso Gasperini. La convivenza sembra oramai complicata, se non impossibile. E rimettere insieme i cocci, anche, appare impresa assai ardua. E allora ci sarà da capire dove voler continuare. Se credere nel progetto triennale stilato la scorsa estate con Gasperini o ripartire da zero con un percorso tutto nuovo.”

Il retroscena

“Avevamo una lista di 5-6 allenatori. Tre non sono voluti venire, poi la società ha scelto Gasperini. Tra le tante puntualizzazioni di Claudio Ranieri arrivate nel pre-partita di Roma-Pisa forse questa è stata quella più fragorosa. Prima di lui, infatti, la Roma aveva contattato tre tecnici spagnoli: Cesc Fabregas, Unay Emery ed Ernesto Valverde. Tutti e tre, però, per motivi diversi hanno detto “no, grazie”, declinando l’invito dei giallorossi.”