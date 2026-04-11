Cioè, a Mondiali persi, Ranieri vuole la Nazionale? Lo scrive Repubblica

È assurdo. Doveva accettare un anno fa. Ci saremmo risparmiati Gattuso e avremmo battuto la Bosnia. Doveva capirlo che tra lui e Gasp non avrebbe funzionato. Il suo nella Roma è un ruolo da pensionato che non gli si addice

Fatti capire, adesso Claudio Ranieri vorrebbe diventare ct della Nazionale? Lo leggiamo dall’ampia analisi di Repubblica, a firma Niccolò Maurelli, sul tumultuoso rapporto tra Ranieri (senior advisor della Roma, ossia uomo di fiducia dei Friedkin) e Gasperini.

Scrive Repubblica:

Tanto che, se non ci saranno chiarimenti, ne rimarrà soltanto uno. Ranieri lo ha già detto: “Nel caso, sono pronto a farmi da parte”. Mentre Gasperini vorrebbe restare: “Mi auguro di essere ancora l’allenatore della Roma il primo luglio”. A più di una condizione, però. Che si cambi strategia. Non solo in ottica mercato (significa mettere in discussione Massara), ma pure lato staff. Pretende un’epurazione di tutte le vecchie componenti, lascito – sgradito al tecnico – di Ranieri. Claudio, invece, coltiva il sogno azzurro, infranto la scorsa estate per amore della Roma. Se la situazione resterà insostenibile, la panchina della Nazionale potrebbe tornare a fargli gola.

Noi sobbalziamo dalla sedia. Lo scorso anno, al triplice fischio di Norvegia-Italia 3-0, invocammo subito Ranieri in Nazionale. Lo definimmo il papa laico del calcio italiano. Sarebbe stata la scelta migliore, ovviamente. Nemmeno li mettiamo nella stessa frase Gattuso e Ranieri. Con Sir Claudio (anche Sor Claudio), saremmo andati ai Mondiali con la pipa in bocca. Ci fanno sorridere tutte queste analisi sul calcio italiano. Con un allenatore bravo, la Bosnia l’avremmo battuta. Con un allenatore bravo, ci sarebbero state altre convocazioni e altre scelte tecnico-tattiche.

Ma possibile che Ranieri sia dovuto andare a sbattere la testa prima di capire che tra lui e Gasperini la convivenza sarebbe stata impossibile? Ma che ruolo è il senior advisor? È un modo carino di dire pensionato. Conta l’allenatore. E lui da allenatore la Roma l’ha fatta volare. Doveva andare in Nazionale quando tutta l’Italia (tranne Roma) glielo chiedeva. Ha voluto assicurare alla famiglia una permanenza tranquilla nella capitale. Lo capiamo. Ma ha sbagliato. E lo sa bene. Adesso sarà dura consegnargli un nuovo ciclo dell’Italia. Il momento buono era un anno fa. Ci avrebbe portati ai Mondiali e magari anche ai quarti di finale. E invece ci siamo ritrovati con Gattuso in panchina, ovviamente fuori dai Mondiali e ci tocca pure leggere quotidiane cronache su presidenza Figc e prossimo ct che a noi ricordano le cronache vaticane quando si approssima il conclave. Quanti sono entrati papi e sono usciti cardinali. L’elenco è luuuungo.