Il piano B del Napoli si chiama Maresca. Ma tocca sperare che Guardiola non lasci il City

Il futuro della panchina del Napoli resta il grande nodo da sciogliere in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, negli ultimi giorni il club azzurro ha riallacciato i contatti con Enzo Maresca. L’ex tecnico del Chelsea è un profilo già sondato nelle scorse settimane e viene considerato un candidato forte qualora dovesse concludersi anticipatamente l’esperienza di Antonio Conte.

Il destino dell’attuale allenatore azzurro appare legato a doppio filo a un possibile ritorno in Nazionale, scenario emerso prepotentemente di recente. Tuttavia, la situazione contrattuale (Conte ha ancora un anno di legame con il Napoli) e le mancate offerte alternative con ingaggi simili rendono il quadro complesso. Un confronto definitivo con De Laurentiis avverrà inevitabilmente a fine campionato: in quella sede si capirà se ci sono i presupposti per proseguire, con il tecnico che chiederà garanzie e investimenti importanti per tornare a puntare allo Scudetto. Resta da capire se il presidente avrà intenzione di stanziare quelle cifre.

In questo scenario di attesa, Maresca rappresenta un’opzione molto concreta per la successione. C’è però un ostacolo di primissimo livello da superare: la concorrenza del Manchester City. Sull’allenatore italiano c’è infatti il forte interesse dei Citizens, che lo avrebbero individuato come primissimo nome in caso di addio (ancora in bilico) di Pep Guardiola. La scelta del prossimo allenatore del Napoli, dunque, passa anche per le decisioni di mercato in Inghilterra.