Napoli, serve un vice Hojlund: Pinamonti, Zirkzee o il pallino Ferguson
Lo scrive Repubblica. Sistemato il riscatto del titolare, la dirigenza lavorerà all'alternativa. Lukaku non sarà nel futuro del club
Doveva essere la costosa ruota di scorta nel regno di Big Rom, ma si è trasformato nel padrone assoluto dell’attacco azzurro. Mentre Lukaku litigava con la società e preparava mentalmente le valigie per qualche dorato esilio arabo o americano, Rasmus Hojlund si è caricato il Napoli sulle spalle con una stagione talmente solida e di sostanza da trasformare il suo oneroso riscatto da 50 milioni in una pura, e felice, formalità.
Hojlund punto fermo del Napoli
È arrivato a Napoli e tutti si chiedevano che fine avrebbe fatto una volta tornato Big Rom dall’infortunio, ma la realtà ha giocato a suo favore. Big Rom è in rotta con la società e lui si è preso tutto l’attacco, disputando una stagione solida e reggendo tutto il peso del reparto offensivo azzurro, anche in funzione del rendimento della squadra e non solo individuale.
Scrive Repubblica:
“A Napoli il punto fermo sarà Rasmus Hojlund, destinato a essere riscattato per un’operazione complessiva da 50 milioni di euro, tra prestito e obbligo. Attorno al danese, però, il reparto è destinato a cambiare. Romelu Lukaku può salutare, con sondaggi che arrivano sia dal mercato arabo sia da quello americano. Per il ruolo di alternativa, il club valuta più strade: ci sono Pinamonti, Keinan Davis, Sebastiano Esposito e Zirkzee, ma attenzione anche a Evan Ferguson, nome che può salire nelle gerarchie soprattutto nel caso in cui Antonio Conte dovesse restare al centro del progetto azzurro”.