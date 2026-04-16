Lobotka, Spalletti vorrebbe ricostruire la sua comfort zone ma una clausola rescissoria lo blocca

Spalletti a Torino sogna di ricostruire la sua comfort zone azzurra puntando tutto su Lobotka. E come biasimarlo: lo slovacco è l’architetto insostituibile del Napoli. Lo dicono i numeri: 233 presenze totali (35 solo in questa stagione), faro assoluto della manovra e, di recente, anche fiero portatore della fascia da capitano.

Peccato che l’ex tecnico scudettato abbia fatto i conti senza De Laurentiis. Sulle scelte tecniche si può discutere, ma quando si tratta di contratti e barricate anti-Juve, Adl non prende lezioni da nessuno.

Spiega infatti Tuttomercatoweb:

“Stanislav Lobotka ha una clausola di risoluzione da 25 milioni di euro, ma solo per l’estero. Il Napoli si è tutelato sul possibile acquisto del centrocampista da parte di club italiani, in particolare dalla Juventus di Luciano Spalletti, e non ha intenzione di abbassare le proprie richieste, né di accontentare lo slovacco se dovesse arrivare una proposta dai bianconeri. La scelta è chiara, non c’è l’intenzione di cederlo a una società avversaria nonostante manchino solamente dodici mesi alla scadenza contrattuale”.

C’è però un’opzione per il rinnovo che cambia le prospettive. Se il giocatore dovesse disputare almeno metà delle partite nella prossima stagione, il contratto si estenderebbe automaticamente di un anno. Uno scenario che darebbe maggiore controllo al Napoli sul futuro di Lobotka, ma che allo stesso tempo rende questa estate decisiva. Qualcosa potrebbe muoversi concretamente nei prossimi mesi:

“Il contratto si prolungherà per un’altra stagione qualora dovesse giocare la metà delle partite della prossima annata. Quindi ipoteticamente – sempre che il Napoli abbia intenzione di puntare forte su Lobotka – mancherebbero due stagioni alla scadenza. È chiaro come sia un’estate importante per il centrocampista, visto che qualcosa succederà”.

Va però specificato che, come riportato ieri in edicola dalla Gazzetta dello Sport, la clausola è valida solo per l’estero nei primi 15 giorni di luglio.