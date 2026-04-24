Napoli-Cremonese, le ufficiali: giocano De Bruyne, Alisson e Hojlund

In difesa torna Rrahmani che giocherà con Buongiorno e Olivera. McTominay in mediana con Lobotka, Politano e Gutierrez sulle fasce

Napoli-Cremonese, ecco le formazioni ufficiali. È confermato: giocano De Bruyne e Alisson. E ci sarà anche Hojlund al centro dell’attacco. Il danese era in dubbio.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Cremonese che comincerà tra poco al Maradona. Prima partita della 34esima giornata di campionato. Il Napoli è secondo in classifica a pari punti col Milan di Allegri. La Cremonese è terzultima in condominio col Lecce.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund.

A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Mazzocchi, Beukema, Spinazzola, Zambo Anguissa, Gilmour, Elmas, Giovane.

Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Bondo, Payero, Maleh; Bonazzoli, Okereke.

Allenatore: Marco Giampaolo

A disposizione: Silvestri, Nava, Thorsby, Barbieri, Zerbin, Djuric, Bianchetti, Collocolo, Ceccherini, Vandeputte, Faye, Grassi, Folino, Sanabria.