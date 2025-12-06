Ngonge può andare via da Torino già a gennaio (Tuttosport)

Ngonge scomparso dai radar. Tuttosport ricorda l’entusiasmo di Baroni, che quest’estate aveva insistito a lungo per portare Ngonge dal Napoli. La trattativa per l’attaccante belga, che in azzurro non aveva trovato spazio, è durata diverse settimane. Peccato che anche al Torino le sue prestazioni non abbiano soddisfatto le attese.

Scrive Tuttosport:

“Per il Torino avrebbe senso l’operazione solo nel caso in cui emergessero scelte diverse sul fronte Ngonge. Cioè se il belga riuscisse a trovare una nuova destinazione in prestito. Accontentando il Napoli. Andando avanti così, nel corso di gennaio potrebbe anche consumarsi un addio, se il suo entourage trovasse un’altra società disposta a scommettere su di lui. E ad accollarsi il suo contratto, nonché gli accordi col Napoli. A quel punto il Torino potrebbe anche valutare la separazione anticipata”

Per Ngonge Cairo potrebbe chiedere a De Laurentiis uno sconto per il riscatto, che è di 16 milioni (Tuttosport)

Scrive Tuttosport:

Nelle ultime partite ha decisamente cambiato marcia rispetto alle prime uscite stagionali, quando aveva convinto meno. L’attaccante esterno è arrivato dal Napoli in prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto a 16 milioni. Una cifra certamente alta per gli standard granata, ma il giocatore visto nelle ultime settimane vale quei soldi. Al Napoli era chiuso da una concorrenza importante; al Torino, invece, non ha rivali con cui contendersi il posto da titolare e soprattutto gode della fiducia e della stima dell’allenatore. Cairo non ha fretta a staccare l’assegno da 16 milioni, ma aspetterà di vedere come il belga proseguirà il proprio campionato. Poi cercherà uno sconto da De Laurentiis: ormai una prassi quando si tratta di dover acquistare un calciatore con la formula del diritto di riscatto. In estate aveva provato a ottenere lo sconto dal Lipsia per Elmas, ma il macedone è poi tornato alla base.