Napoli, attenzione alla Roma per Alajbegovic: i giallorossi vogliono anticipare la concorrenza

CorSport: Massara ha già incontrato il padre-agente del giocatore. Il Leverkusen chiede per l'esterno 18enne bosniaco una cifra tra 25 e 30 milioni. Può giocare sia nel 4-3-3, sia nel 3-4-2-1 alle spalle della punta.

La Roma sta cercando di anticipare la concorrenza di Napoli e Milan per Kerim Alajbegovic, esterno del Salisburgo ma di proprietà del Bayer Leverkusen. Il ds dei giallorossi Massara ha avuto un incontro con gli agenti nei giorni scorsi e il padre Semin è stato nella Capitale insieme all’ex giallorosso Miralem Pjanic.

Alajbegovic conteso in Serie A tra Napoli, Roma, Milan e Inter

Il Corriere dello Sport scrive che il nodo per arrivare al giocatore non è tanto rappresentato dallo stipendio (percepirebbe circa 2 milioni annui), bensì dal cartellino. Il Leverkusen lo acquistò per 8 milioni e ora, per cederlo, chiede almeno 25-30 milioni.

Il padre di Alajbegovic sta girando i vari top campionati europei per capire l’interesse verso suo figlio. La Roma finora è stata la prima a muoversi concretamente, scrive il quotidiano, ma non è stata l’unica, perché anche Napoli e Milan potrebbero richiedere un colloquio.

E, come riporta Gianluca Di Marzio, anche l’Inter pare sia interessata; l’esterno della Bosnia ha scelto la Serie A per il proprio futuro.

.@Inter, @sscnapoli e @OfficialASRoma hanno avviato i contatti con il padre di Alajbegovic e con Pjanic che fa da intermediario: l’esterno della Bosnia ha scelto la Serie A per il proprio futuro. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) April 22, 2026

Negli azzurri come potrebbe essere utile?

Dodici gol e quattro assist finora in stagione, il bosniaco ha solo 18 anni e Gasperini lo vuole fortemente. Da capire come si muoveranno gli altri club interessati a lui, come il Napoli, che già nelle scorse settimane, dopo la partita dei playoff tra Italia e Bosnia, ha sondato il terreno.

L’esterno sa usare bene entrambi i piedi, anche se gioca prevalentemente a sinistra; è dotato di grande rapidità e tecnica e potrebbe essere utile sia in un modulo come il 4-3-3, sia nel 3-4-2-1 che sta utilizzando Conte, alle spalle del centravanti.