Motta porta la Lazio in finale di Coppa Italia: i tifosi ci andranno?

Edoardo Motta para quattro rigori su cinque all’Atalanta e porta la Lazio in finale di Coppa Italia. Ora la domanda è: i tifosi ci andranno? A conferma della legge di Kolarov, i tifosi capiscono poco e niente di calcio. Una stagione vissuta a protestare e poi la finale di Coppa Italia che si giocherà all’Olimpico contro l’Inter. Coerenza vorrebbe che disertassero lo stadio.

Intanto la Lazio di Sarri va in finale. È finita 1-1 a Bergamo dopo il 2-2 dell’andata in un Olimpico incredibilmente semivuoto per l’assurda protesta. Ma come al solito conta il campo. Il ruolo dei tifosi è enormemente sopravvalutato. Il grande protagonista è stato il portiere Motta che da qualche settimana è titolare per l’infortunio di Provedel. E Motta questa sera ha incassato un solo rigore su cinque: il primo, quello di Raspadori. Gli altri li ha parati tutti. Per la Lazio hanno segnato Isaksen e Taylor ottimo acquisto del vituperato Lotito.

La Lazio va in finale, possiamo dire la Lazio di Lotito.