Malagò: “Io presidente Figc? Ci sto pensando. Mi hanno contattato già prima della Bosnia”

Intervenuto dall’evento de “Il Foglio a San Siro”, Giovanni Malagò ha così commentato l’idea di vederlo a capo della Figc.

Le parole di Malagò

È possibile dire che la sua candidatura alla Federcalcio sia ufficiale?

“No, per niente. Si può dire che sto facendo delle valutazioni: sono stato contattato già prima della Bosnia e avevo risposto che non ero disponibile. Poi, nel giro di pochi giorni, le società coinvolte sono raddoppiate, arrivando a 19. Per anni hanno lottato per arrivare a undici: è anche una questione di credibilità e di rispetto. Mi auguravo non ci fosse questo problema. C’è un discorso di credibilità che deve essere preso in considerazione”.

I contatti sono davvero iniziati prima della mancata qualificazione ai Mondiali?

“Non penso di rivelare nulla di inedito. C’era apprensione, ma credo anche che lo stesso presidente Gravina abbia espresso la volontà di portare a termine il proprio mandato, nel pieno rispetto del consenso ricevuto e delle valutazioni, interne ed esterne, legate alla Federazione”.